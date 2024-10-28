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低薪好夥伴？她天天吃超商憂不利健康 網曝一解方兼顧身體和錢包

聯合新聞網／ 綜合報導
近日有網友發文，表示自己幾乎天天都吃超商食品，但又擔心身體會因此出問題，引發網友熱議。圖／ingimage
近日有網友發文，表示自己幾乎天天都吃超商食品，但又擔心身體會因此出問題，引發網友熱議。圖／ingimage

對於上班族來說，超商是解決三餐的好選擇。近日有網友發文，表示自己幾乎天天都吃超商食品，但又擔心身體會因此出問題，引發網友熱議。

原PO在Dcard發文分享，表示自己是社會新鮮人，為了節省伙食費，常常在超商的打折時段去買食物。她認為現在的外食一般又油又貴，健康餐更是又貴又吃不飽，而打折時間的超商，就算隨便買也就花100出頭，真的很便宜，重點是能吃飽！

但考慮到自己吃超商食品的頻率太高，雖然沒有天天吃，她也有點擔心這會造成健康問題，於是詢問網友的看法。

不少網友表示，超商食品的鈉含量很高，需要注意，「超商的食物鈉含量都很高，如果要長期吃建議要多喝水跟吃香蕉」、「就算有算熱量，但鈉含量爆表，還有一堆添加物。我有朋友長期吃超商身體變差，臉色是黃的，還掉髮嚴重」、「超商食品鈉含量很高要多喝水，那裡賣的健康餐盒或是沙拉以份量來說也不便宜」。

但也有網友認為超商食品其實很安全，「其實超商食物可能也比外面的餐廳更有保障吧，從生產、製造、販賣，每一個流程都是需要被監控的，不管是品質、生菌數、保存條件，都會有一定的標準，而且超商的標準在食品業根本龍頭」、「比外面多數便當店乾淨」、「超商至少製作環境比較衛生」。

也有網友建議，真的要健康又省錢只能自己煮，「你可以到全聯買一大包蔬菜，有些50塊60塊就有了。分成幾餐的份量，燙熟加點醬油或調味料，主食再吃超商」、「我剛出社會時也是，扣完勞健保一個月才28k，那時候都只能趁全聯打折買些便宜的肉和蔬菜，假日會去市場買菜，一餐大概控制在80元內」、「我覺得黃昏市場的菜很便宜耶，可以去買一個禮拜煮好冷凍放冰箱，要吃再微波」。

Dcard 上班族 便當 健康餐 省錢 超商 餐盒

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