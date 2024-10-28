衛生棉妙用多！她開發三種用法連男友也受惠 網誇：生活智慧王

衛生棉在大眾的認知中是一種女性生理用品，近日卻有網友在網路上分享她開發出來的各式「衛生棉妙用」，並表示連自己的男友也能從中受惠。

原PO在Dcard發文分享，表示自己在網路上買了一堆衛生棉，男友看到後認為她用不完，覺得她在浪費錢。於是她就開始研究一些衛生棉的新用法，諸多妙用讓她直呼衛生棉「根本超讚」。

原PO首先分享了衛生棉在廚房中的用法。她將衛生棉放瀝乾架的下方，這樣可以吸乾菜瓜布等廚房用品滴下來的水滴，還不用動手擦拭，只要每週換一次就好。而且衛生棉自帶膠條，黏得十分牢固，不用擔心它會滑動。

在客廳，原PO將衛生棉用在了拖地上。原PO拖地都要先用濕拖把拖過，再用乾拖把將地拖乾，但原本在乾拖把上使用的除塵紙效果並不好，容易起毛屑。現在她用衛生棉替代，問題迎刃而解，拖幾下就八成乾，吸水速度之快讓她懷疑自己之前「根本都在拖心酸的」。

在臥室裡，原PO把衛生棉化作保潔墊，由於男友每晚睡覺都狂流口水，但他又嫌一般的保潔墊太厚太悶，所以原PO在他的枕頭下埋了幾片衛生棉當作替代。幾天後男友問這保潔套從哪買的？完全不會悶，還蠻舒服的。她就抽出枕頭秀給他看，知道真相的男友超級震驚。

原PO表示，雖然這樣使用讓她的庫存快速減少，但她覺得值得，因為男友不再對她的網購提出任何意見了。

許多網友十分佩服原PO的創意，「畢生都沒想過要這樣用棉棉，服你」、「接收口水這招我要學起來，生活智慧王」、「無法想像自己睡在衛生棉上是什麼概念哈哈，感覺男友一定很衝擊」。

但也有網友認為原PO的行為很浪費，「你好浪費衛生棉，男生不懂就算了，不需要特別為了讓一個沒子宮的人理解就把衛生棉用在這些地方，這要那些月經貧窮的人如何是好」。