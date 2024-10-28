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登大人才知好用！他狂推這枝「筆界King」 官方現身豪氣送1盒

聯合新聞網／ 綜合報導
他大讚這家藍筆是比中之王，釣出廠商贈一盒。 示意圖／ingimage
他大讚這家藍筆是比中之王，釣出廠商贈一盒。 示意圖／ingimage

同一種類文具有上百種款式，選擇自己偏愛的文具也能為自己增添好心情。一名網友近日在Threads上分享自己激推的「筆界King」，附圖為老品牌筆樂的藍色原子筆，貼文一出網友們紛紛大讚「這支真的超讚」。貼文不只引來眾網友熱議，更釣出品牌小編贈送原PO一整盒筆。

原PO在文中大喊「年輕人們，用這筆，才是登大人了」，不少人紛紛回覆「我也都寫O.B 0.7 客人都稱讚寫起來字很工整」、「因為很好轉筆又便宜，而且還不容易斷水」、「以前讀書的時候超討厭用這種筆，工作後就會發現這種筆用起來比其他筆都好用」、「變大人後，我都用O.B.筆」、「筆好寫CP值高」、「身為會計，這款是我的最愛」。

貼文發布不久，更釣出筆樂文具官方回應：「感謝您的支持！我們直接贈送一盒6506原子筆，快來私訊小編」，原PO收到筆後驚喜的感謝網友們熱烈討論，「真的太開心了，謝謝大家、謝謝筆樂」。

筆樂還為了慶祝這次藍筆的「爆紅事件」，特地舉辦抽獎活動，將抽出三位幸運兒贈送出一盒原PO最愛的藍筆，期限到10月30日。

由 @isabellathatgirll 發佈
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原子筆 文具店

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