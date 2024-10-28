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誰要存珍奶？ATM慘遭「水攻」畫面曝光 她傻眼：不會有利息

聯合新聞網／ 綜合報導
一名任職銀行的網友貼出ATM中積滿珍珠奶茶的畫面，引發網友熱議。 示意圖／Ingimage
一名任職銀行的網友貼出ATM中積滿珍珠奶茶的畫面，引發網友熱議。 示意圖／Ingimage

ATM機台居然灌滿珍珠？一名網友在Threads上發文曝光自己上班遇到的超奇葩故事，附加的影片中可看到一顆顆珍珠堆在提款機取鈔口，畫面慘不忍睹，網友們紛紛看傻眼。

網友在貼文中無奈寫下「在銀行上班遇到客人存珍珠的機率是？」，更無奈調侃道「再次重申ATM只能存錢，不能存珍珠，珍珠不會有利息」。影片中除了可以看到珍珠堆積在取鈔口，下方甚至有一攤奶茶「積水」，還有不少奶茶的潑灑痕跡。

離譜的畫面引起網友熱烈回應，「還以為是白色的珍珠，結果是飲料的珍珠，到底誰這麼瘋」、「看顏色就知道是什麼奶茶了，這一定螞蟻長爆，泰奶很甜」、「他是喝醉酒嗎？拿提款機出氣？以為是垃圾桶喔」、「這也太沒水準了吧，帳戶沒錢也不能這樣潑灑」。

還有網友貼出美國曾經出現過一名17歲少年將死魚貼在ATM上的例子，有不少人安慰原PO，「希望銀行端會向其求償清潔及維護機台整修費用，很快他的珍珠就會變回眼淚了」、「我們分行也有人惡意倒飲料在裡面害我們廢了一台，結果後來不知道有沒有抓到人，聽說是慣犯」、「這個會被追究責任的，攝影機一定拍得到人吧」、「惡意損毀機器設備是要賠錢的」。

由 @isabellathatgirll 發佈
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ATM 珍珠奶茶

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