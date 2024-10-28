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好熟悉！東京星巴克見一串「拼音」問候 網揭驚喜：老闆是高雄人

聯合新聞網／ 綜合報導
星巴克。美聯社
星巴克。美聯社

日本是台灣人最愛飛的國家之一，近日有網友指出，在東京町田市的星巴克中，發現寫著「台語拼音」的看板，讓她不禁直呼：「熟悉的感覺都來了！」貼文曝光後，有網友笑說原PO別懷疑，店長是正港的高雄人呢！

原PO在threads發文貼出照片，可以看到在星巴克町田金森店中看板上，寫著「chia̍h-pá--bōe」，正是台語「食飽未」的意思，店長署名的姓氏「林」也是台語發音的「Lim」。原PO指出，「這家星巴克的店長竟然是台灣人嗎？我一開始看到那個拼音還想說是哪國語，結果是台語」。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「無毋著（沒錯），店長是高雄人」、「真的好可愛，介紹了呷飽未的意思」、「『chia̍h-pá--bōe』正是台語文字唷，是歷史非常悠久的白話字」、「外國人也能在日本的連鎖服務業當店長，一定超強！」

也有網友說，店長特地介紹台灣的「食飽未」，在台語裡雖然是問吃飽沒，但更多的其實是問候關懷之意，如同日本人在問候時，使用「こんにちは」一樣，「相信以後，會有更多日本人學會這句，能在日本發揚台灣的本土語言真好」。

值得注意的是，店長本人也在貼文下方回覆：「Bô m̄-tio̍h，góa sī Tâi-oân lâng tiàm-tiúⁿ，Koh-lâi chē--o͘h（無毋著，我是台灣人店長，擱來坐喔）」，熱情的態度，也吸引不少網友喊話：「下次一定朝聖」。

由 @isabellathatgirll 發佈
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台語 星巴克 東京

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