家寧狀態掀議…過來人曝「秘月期」心靈課程恐怖經驗：要變完整人類

YouTuber「眾量級CROWD」家寧承認已和搭檔Andy分手，並開設新頻道「秘月期POPOO」自立門戶，但影片中的狀態引發網友熱議，不少人懷疑她上了所謂「心靈課程」、誤入邪教。有網友分享曾上過這個課程，甚至牽涉到藥物，最後醫院為他注射大量的排毒針，才漸漸擺脫影響。

一名網友在threads指出，大概在兩年前接觸到了這個心靈課程，進去之後，老師除了給每個人一個「心靈暗號」外，還會發儀器與藥物，「在老師的催眠指引下，服用藥物，並配合音樂跟暗示，去變成老師要你達到的境界」。

網友指出，家寧口中所謂的「秘月期」，將字拆解有不同的意義，「秘＝Me（我，自己），月＝天數的變化（時間的流逝），期＝變化成完整人類的過程。簡單來說，家寧應該是正在進化成教宗幹部或者指導老師要她變成期許的『完整人類』」。

至於自己最後是如何擺脫的？網友也分享，當時最後一年要「進化完成」，並被指派任務，朋友為了阻止自己，流了很多血甚至還嘶吼，「我有印象的是，我被注射鎮定劑，醒來人在身心科的治療病房，後來醫院給我注射大量排毒針跟類固醇，我才漸漸知道自己在幹嘛」。

也有其他網友分享，「我伯母就是參加心靈課程變人，會一直嚇人，還會跟我說是『它』在跟你說話，不是伯母。然後『它』告訴我要抽菸，從此講話都不正常」、「這是天之嬌女真實版了吧，好毛，起雞皮疙瘩了，直接催眠變成另外一個人」、「給藥物已經是違法了吧！」。

不過也有網友懷疑文章真實性，認為如果給藥物早就被爆料了吧。對此也有其他網友回覆，會去上這種課程的人，感覺大多處在低谷期，在那裡得到精神寄託，才有勇氣吃下來路不明的藥物。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康