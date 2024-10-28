快訊

女兒遭男強擄強抱…母怒「身障就算了？」 張善政說話了

北檢查超思進口蛋案 今以被告身分約談陳吉仲、陳駿季、林聰賢

家寧狀態掀議…過來人曝「秘月期」心靈課程恐怖經驗：要變完整人類

聯合新聞網／ 綜合報導
家寧開個人新頻道，影片中的狀態引發熱議。圖／擷自YouTube「秘月期POPOO」
家寧開個人新頻道，影片中的狀態引發熱議。圖／擷自YouTube「秘月期POPOO」

YouTuber「眾量級CROWD」家寧承認已和搭檔Andy分手，並開設新頻道「秘月期POPOO」自立門戶，但影片中的狀態引發網友熱議，不少人懷疑她上了所謂「心靈課程」、誤入邪教。有網友分享曾上過這個課程，甚至牽涉到藥物，最後醫院為他注射大量的排毒針，才漸漸擺脫影響。

一名網友在threads指出，大概在兩年前接觸到了這個心靈課程，進去之後，老師除了給每個人一個「心靈暗號」外，還會發儀器與藥物，「在老師的催眠指引下，服用藥物，並配合音樂跟暗示，去變成老師要你達到的境界」。

網友指出，家寧口中所謂的「秘月期」，將字拆解有不同的意義，「秘＝Me（我，自己），月＝天數的變化（時間的流逝），期＝變化成完整人類的過程。簡單來說，家寧應該是正在進化成教宗幹部或者指導老師要她變成期許的『完整人類』」。

至於自己最後是如何擺脫的？網友也分享，當時最後一年要「進化完成」，並被指派任務，朋友為了阻止自己，流了很多血甚至還嘶吼，「我有印象的是，我被注射鎮定劑，醒來人在身心科的治療病房，後來醫院給我注射大量排毒針跟類固醇，我才漸漸知道自己在幹嘛」。

也有其他網友分享，「我伯母就是參加心靈課程變人，會一直嚇人，還會跟我說是『它』在跟你說話，不是伯母。然後『它』告訴我要抽菸，從此講話都不正常」、「這是天之嬌女真實版了吧，好毛，起雞皮疙瘩了，直接催眠變成另外一個人」、「給藥物已經是違法了吧！」。

不過也有網友懷疑文章真實性，認為如果給藥物早就被爆料了吧。對此也有其他網友回覆，會去上這種課程的人，感覺大多處在低谷期，在那裡得到精神寄託，才有勇氣吃下來路不明的藥物。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

YouTuber

延伸閱讀

被家寧走鐘獎詭異舉止嚇到 他爆：那個心靈課程很可怕

家寧出席走鐘獎 孫生目睹「詭異傻笑又碎唸」：像被鬼附身

家寧現身金刻獎頒獎.....美女搭檔高喊一句話 網憂「真的滿可怕的」

大學狂省錢有意義嗎？女大生每月存不到5千心慌慌 學長姐勸：多看世界

相關新聞

誰要存珍奶？ATM慘遭「水攻」畫面曝光 她傻眼：不會有利息

ATM機台居然灌滿珍珠？一名網友在Threads上發文曝光自己上班遇到的超奇葩故事，附加在內文的影片出現一顆顆粉圓堆在提款機取鈔口，畫面慘不忍睹，網友們紛紛看傻眼。

家寧狀態掀議…過來人曝「秘月期」心靈課程恐怖經驗：要變完整人類

YouTuber「眾量級CROWD」家寧承認已和搭檔Andy分手，並開設新頻道「秘月期POPOO」自立門戶，但影片中的狀態引發網友熱議，不少人懷疑她上了所謂「心靈課程」、誤入邪教。有網友分享過去曾上過這個課程，甚至牽涉到藥物的部分，最後醫院為他注射大量的排毒針，才漸漸擺脫影響。

外送5年最扯單量…他嘆「1小時都沒單怎生存」 網：重返職場也難適應

日前一名外送員網友在臉書社團發文表示，自己跑外送已有5年的資歷，從來沒見過這麼「扯」的單量，不僅在晚上兼差跑外送的人沒錢賺，連正職外送員都賺不到錢，甚至1小時的時段內連1張單都沒有，讓該名網友感嘆，「不知道該如何生存」。貼文一出，引起熱議。

機車違停遭拖吊業者毀損車主氣炸 交通局：可要求賠償

機車違停有錯在先，但車輛中途毀損究竟該由誰負責？有網友反映自己到拖吊場取車時，發現愛車竟遭到嚴重毀損，拖吊場卻回應屬於正常現象、不負責維修，誇張態度讓他氣得發文爆料。

冷氣1功能該加價升級？網友建議一面倒：用過一次就知道

冷氣是現代人家中必備的家電，一名網友分享，近期想在客廳新裝一台冷氣，但相當猶豫要買只有冷氣的「冷專」機型，還是加價購買具備暖氣功能的「冷暖」機型？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

他抱怨民眾帶狗用餐不衛生 網友見照反駁：沒影響他人沒問題

許多毛爸毛媽會選擇在外出時，帶著自己的毛孩寶貝們同行，甚至外出用餐也不例外，但近期的寵物與食安問題層出不窮，就有網友拍下一名飼主在路邊攤用餐，並讓自己的狗狗在桌邊閒晃，讓他感到很不衛生並發文抱怨。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。