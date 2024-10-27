外送5年最扯單量…他嘆「1小時都沒單怎生存」 網：重返職場也難適應

日前一名外送員網友在臉書社團「Foodpanda Ubereats 外送甘苦談（全台）」發文表示，自己跑外送已有5年的資歷，從來沒見過這麼「扯」的單量，不僅在晚上兼差跑外送的人沒錢賺，連正職外送員都賺不到錢，甚至1小時的時段內連1張單都沒有，讓該名網友感嘆，「不知道該如何生存」。貼文一出，引起熱議。

有網友建議原PO換工作，「以前認識的幾個外送員合資開店，生意還不錯，也就沒跑外送了。我是覺得不划算，不如在公司拗加班費還有免錢便當吃，如果你的薪水還需要你再跑外送，我覺得可以換工作了」、「可以去搬磚」、「換工作，去餐飲業工作，不用吸空污廢氣」、「賺不到錢該往別的地方去了，很多餐飲業都有缺pt人員」；但也有人認為重返職場，不見得能適應不同的壓力，「其實做過外送之後，如果再回去職場打卡上下班，會不會習慣職場生態，和同事間的配合、交代下來的任務是否能讓上司滿意，職場也有職場的壓力，那就見人見智」。

還有不少人提議找一份正職再兼職外送，「真的建議要有一份正職穩定的工作，再搭配外送兼職，才是王道！」、「外送本來就只適合短期打工、兼職，不適合拿來當正職，你就去找一份正常的工作，外送拿來當作加減賺就好了」、「找正轉兼，有穩定收入又能打游擊」、「外送只能當兼差，有賺撿到」。

其他外送員也對單量少的現象有感，「我581在很多早餐店的熱點，3小時，手機連響都沒響，我還想說是不是我手機壞掉了！快到中午才開始響，定點跟騎車晃晃、手機重開機都做，但手機就是沒響，連拒單的機會都不給我」、「我這區域，天天固定出來跑全職的熟面孔我大概都看過，但我真的感覺一年比一年少人，兼職的倒是一直來來去去」、「看到別人也這樣我心裡就舒坦點了，不然我以為只有我這麼慘」、「你的問題是大家目前遇到的問題」。