快訊

北東影響最嚴重...日氣象廳估康芮颱風宜蘭登陸 粉專：嚴防強風豪雨

恭喜！熊仔求婚成功 起底未婚妻「超正電玩女神」

影／聲援柯文哲！民眾黨號召群眾上街 陳佩琪台下低頭頻拭淚

聽新聞
0:00 / 0:00

外送5年最扯單量…他嘆「1小時都沒單怎生存」 網：重返職場也難適應

聯合新聞網／ 綜合報導
有外送員表示自己近期接的單量是5年最少，感嘆不知如何生存。圖／聯合報系資料照片
有外送員表示自己近期接的單量是5年最少，感嘆不知如何生存。圖／聯合報系資料照片

日前一名外送員網友在臉書社團「Foodpanda Ubereats 外送甘苦談（全台）」發文表示，自己跑外送已有5年的資歷，從來沒見過這麼「扯」的單量，不僅在晚上兼差跑外送的人沒錢賺，連正職外送員都賺不到錢，甚至1小時的時段內連1張單都沒有，讓該名網友感嘆，「不知道該如何生存」。貼文一出，引起熱議。

有網友建議原PO換工作，「以前認識的幾個外送員合資開店，生意還不錯，也就沒跑外送了。我是覺得不划算，不如在公司拗加班費還有免錢便當吃，如果你的薪水還需要你再跑外送，我覺得可以換工作了」、「可以去搬磚」、「換工作，去餐飲業工作，不用吸空污廢氣」、「賺不到錢該往別的地方去了，很多餐飲業都有缺pt人員」；但也有人認為重返職場，不見得能適應不同的壓力，「其實做過外送之後，如果再回去職場打卡上下班，會不會習慣職場生態，和同事間的配合、交代下來的任務是否能讓上司滿意，職場也有職場的壓力，那就見人見智」。

還有不少人提議找一份正職再兼職外送，「真的建議要有一份正職穩定的工作，再搭配外送兼職，才是王道！」、「外送本來就只適合短期打工、兼職，不適合拿來當正職，你就去找一份正常的工作，外送拿來當作加減賺就好了」、「找正轉兼，有穩定收入又能打游擊」、「外送只能當兼差，有賺撿到」。

其他外送員也對單量少的現象有感，「我581在很多早餐店的熱點，3小時，手機連響都沒響，我還想說是不是我手機壞掉了！快到中午才開始響，定點跟騎車晃晃、手機重開機都做，但手機就是沒響，連拒單的機會都不給我」、「我這區域，天天固定出來跑全職的熟面孔我大概都看過，但我真的感覺一年比一年少人，兼職的倒是一直來來去去」、「看到別人也這樣我心裡就舒坦點了，不然我以為只有我這麼慘」、「你的問題是大家目前遇到的問題」。

外送 外送員 求職 職場 重返職場 餐飲業

延伸閱讀

疑似恍神…外送騎士誤上國2南桃園段 自撞內側護欄受傷

他抱怨室友一起訂外送竟賺取價差 網友一面倒：不爽就自己叫

外送平台運費修法惹議 交部30日再邀5方開會

影／電影「逆行人生」5天票房9億 民代爭雙北外送員權益

相關新聞

外送5年最扯單量…他嘆「1小時都沒單怎生存」 網：重返職場也難適應

日前一名外送員網友在臉書社團發文表示，自己跑外送已有5年的資歷，從來沒見過這麼「扯」的單量，不僅在晚上兼差跑外送的人沒錢賺，連正職外送員都賺不到錢，甚至1小時的時段內連1張單都沒有，讓該名網友感嘆，「不知道該如何生存」。貼文一出，引起熱議。

機車違停遭拖吊業者毀損車主氣炸 交通局：可要求賠償

機車違停有錯在先，但車輛中途毀損究竟該由誰負責？有網友反映自己到拖吊場取車時，發現愛車竟遭到嚴重毀損，拖吊場卻回應屬於正常現象、不負責維修，誇張態度讓他氣得發文爆料。

冷氣1功能該加價升級？網友建議一面倒：用過一次就知道

冷氣是現代人家中必備的家電，一名網友分享，近期想在客廳新裝一台冷氣，但相當猶豫要買只有冷氣的「冷專」機型，還是加價購買具備暖氣功能的「冷暖」機型？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

他抱怨民眾帶狗用餐不衛生 網友見照反駁：沒影響他人沒問題

許多毛爸毛媽會選擇在外出時，帶著自己的毛孩寶貝們同行，甚至外出用餐也不例外，但近期的寵物與食安問題層出不窮，就有網友拍下一名飼主在路邊攤用餐，並讓自己的狗狗在桌邊閒晃，讓他感到很不衛生並發文抱怨。

他因眾人瘋搶「獵人」卡包而看清友誼 網友安慰：很划算

麥當勞「獵人」聯名卡包自23日推出起，不到三小時就全數售鑿，網路上充斥著不少抒發心情的文章。有一名網友雖成功買到了限量版卡包，卻看清身旁好友們的真面目，令他感到心情複雜，貼文也引發網友熱議。

他抱怨室友一起訂外送竟賺取價差 網友一面倒：不爽就自己叫

外送平台時常會推出優惠折扣，增加消費者的購買量以達到促銷的效果。有網友平時習慣和室友一起訂外送，卻在某天發現室友都私自使用折價券，並回頭向他們收取原價，賺取價差的行徑讓他氣得發文抱怨。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。