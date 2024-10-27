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機車違停遭拖吊業者毀損車主氣炸 交通局：可要求賠償

聯合新聞網／ 綜合報導
網友到拖吊場取車時，發現愛車把手竟遭到整根拉出、嚴重毀損。圖／擷取自FB社團「爆料公社」
網友到拖吊場取車時，發現愛車把手竟遭到整根拉出、嚴重毀損。圖／擷取自FB社團「爆料公社」

機車違停有錯在先，但車輛拖吊中途毀損究竟該由誰負責？有網友反映自己到拖吊場取車時，發現愛車竟遭到嚴重毀損，拖吊場卻回應屬於正常現象，不負責維修，誇張態度讓他氣得發文爆料。

一名網友在FB社團「爆料公社」中發文，表示自己到蘆洲拖吊場取回愛車，卻發現油門把手整支被拉出來，跟櫃台人員反應車子有問題，對方卻看都不看一眼便叫他自行到車行解決，還堅持「這樣是正常的」，想將原PO打發走人，令他氣得發文爆料。

網友看到後紛紛留言建議，「那就依正常程序提告求償」、「起訴保管場及其主管機關，具體求償百倍價並要求監督，敢收錢就要負責」、「可拖吊前業者（或隨車警員）須拍照存證，可試著進行法律程序調證，釐清責任要求損害賠償」。

有少數酸民回嗆原PO活該，「不亂停就不會被拖」、「先問一下你自己，為什麼要製造可以被拖吊的機會給人家」，但有網友主持公道，認為違停和毀損是兩碼子事，「違停歸違停，私人財產有損，該賠的也是要賠吧，什麼叫很正常？意思說今天就算拖了一台法拉利還是賓利，刮損也是正常的？」

根據新北市交通局說明，民眾領車時，應主動告知檢視車體有無損壞。如有損壞，應於出場前提出申訴，離場後不予受理。因此，原PO有權利要求和拖吊場協商賠償相關事宜。

機車族 違停

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