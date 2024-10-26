冷氣1功能該加價升級？網友建議一面倒：用過一次就知道

冷氣是現代人家中必備的家電，一名網友分享，近期想在客廳新裝一台冷氣，但相當猶豫要買只有冷氣的「冷專」機型，還是加價購買具備暖氣功能的「冷暖」機型？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「冷氣要冷暖比較好，還是冷專就好？」為題，指出家中客廳的冷氣壞掉，考量平時氣溫高、白天大家幾乎不在家，媽媽考慮選購冷專機型，但他發現冷專和冷暖機型，價格才差3-4千，認為加價購買冷暖機型，有寒流來就能吹暖氣。

貼文一出後，多數網友都表示「冷暖，一次寒流就知道了」、「問10個師傅，應該有9個都會叫你裝冷暖」、「絕對是冷暖」、「算我求你好了，裝冷暖」、「現在不換冷暖，幾個月後有寒流會後悔喔」、「家裡有長輩就一定要裝冷暖，就算在南部，寒流來的那幾天，長輩也是需要暖氣的」、「我高雄娘家自己的房間，前幾年遇到霸王級寒流，真慶幸夏天冷氣壞掉換了○○冷暖」。

不過，也有部分網友持相反意見，指出「冷專，不用被牽著鼻子走」、「冷專，台灣幾乎沒有冬天」、「冷專！珍惜能體驗冬天的幾天無妨」、「南部就冷專就行，不開玩笑」。