他抱怨民眾帶狗用餐不衛生 網友見照反駁：沒影響他人沒問題

許多毛爸毛媽會選擇在外出時，帶著自己的毛孩寶貝們同行，甚至外出用餐也不例外，但近期的寵物與食安問題層出不窮，就有網友拍下一名飼主在路邊攤用餐，並讓自己的狗狗在桌邊閒晃，讓他感到很不衛生並發文抱怨。

一名網友在FB社團「匿名公社」中發文附上照片，抱怨路邊攤民眾「吃飯就吃飯，還帶寵物（狗）一起真不衛生，搞不懂帶狗一起吃飯的人，要是牠們大便、小便的話要怎麼辦？」不過照片中的狗並未隨意排泄，且主人也有使用牽繩將牠好好安置在桌旁。

貼文曝光後許多網友並不認同原PO，覺得帶狗到店裡吃飯並無任何不妥，「狗是吃到你的食物嗎？」、「比你乾淨」、「很乾淨，乖乖等主人是礙到你啊！」、「為啥不能帶？店家都沒有阻止了，狗也沒有影響他人阿，你有什麼問題？」

但也有人替原PO解釋，「怎麼一堆人在護航，吃飯很多地方本來就禁止攜帶寵物，這不是很正常嗎？不是每個人都可以接受，公共場合本就互相尊重，圖片情況店家沒有告示，我自己本身是不會攜帶寵物啦（我不是討厭寵物）」。

事實上，餐廳可自訂規範是否接受寵物入店，而法律並沒有強制規範寵物不能進入餐廳，根據動物保護法第20條：寵物出入公共場所或公眾得出入之場所，應由七歲以上之人伴同。因此圖片內主人的行為並不違法。