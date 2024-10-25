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他因眾人瘋搶「獵人」卡包而看清友誼 網友安慰：很划算

聯合新聞網／ 綜合報導
麥當勞與人氣動漫「獵人」合作推出聯名周邊，話題性十足。示意圖／聯合報系資料照
麥當勞與人氣動漫「獵人」合作推出聯名周邊，話題性十足。示意圖／聯合報系資料照

麥當勞獵人」聯名卡包自23日推出起，不到三小時就全數售鑿，網路上充斥著不少抒發心情的文章。有一名網友雖成功買到了限量版卡包，卻看清身旁好友們的真面目，令他感到心情複雜，貼文也引發網友熱議。

一名網友在Threads上發文，分享自己成功買到20包「獵人」與麥當勞聯名合作卡牌，本來真心打算送給身旁的好朋友，對方卻不願意給錢，還不要臉的回應：「多的都送我、我要整套、我要奇犽庫洛洛⋯⋯」如此自私的答覆讓他感到很難過。

原PO也提到，事後他想將多餘的一整套卡牌全數賣掉，好友卻酸他：「沒心啦~只想賺錢為什麼不送我等等的」，他氣得吐露心聲：「我也不想講現在外面一套喊破千、SSR卡破百，但你們憑什麼伸手這樣跟我要啊，排了一個小時，20包也是要快1800，那些卡不就本是我付錢買來的嗎？」

貼文曝光後網友紛紛留言安慰，「這件事讓你看清一堆人我覺得超賺的好嗎，還做功德讓沒買到的人原價買，你根本天使」、「剛好可以趁這一波刪除好友，重整一下自己的人緣磁場也不錯」、「友誼的小船說翻就翻、庫拉皮卡却還沒下船」。

也有人分享自己看清了社會的樣貌，「我朋友拜託我可不可以賣他幾張，我想說好吧不然給他3包，結果我自己完全沒抽到想要的角色，想跟他交換還立馬被拒絕，真的後悔用原價賣他」、「同感，我只買了五包，被朋友說要買20包啦，早知道叫你幫買」。

獵人 麥當勞

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