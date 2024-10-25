他抱怨室友一起訂外送竟賺取價差 網友一面倒：不爽就自己叫

外送平台時常會推出優惠折扣，增加消費者的購買量以達到促銷的效果。有網友平時習慣和室友一起訂外送，卻在某天發現室友都私自使用折價券，並回頭向他們收取原價，賺取價差的行徑讓他氣得發文抱怨。

一名網友在FB社團「爆料公社」中發文，表示自己正逢研究報告期間，每天的晚餐及宵夜室友A都會邀請他一起訂外送，因為室友A有購買外送平台的會員，能夠省下外送費，但近期原PO卻發現對方每次都使用優惠券亦或者是訂購特價中的品項，再回頭向原PO與其他室友收取原價的費用。

事後室友質問對方想要索回原先累積的價差，但對方卻不覺得自己有錯，認為自己「購買會員也要花錢」，讓原PO氣得發文抱怨：「為什麼只是要求拿回自己的錢，就變成愛計較，他做錯事情搞侵占反而變成受害者。」

貼文內容曝光後，部分網友認為負責訂購外送的室友並沒有不合理，「以前學生時代訂午餐，一定數量店家會免費贈送一個餐，當然都訂餐的人拿免費啊」、「他已經分享免運了，折價券是他的權益用不用取決於他吧，他慫恿你們訂貴的，你也可以選擇不訂或自己訂付運費呀」。

也有網友建議原PO，若在意被收取額外的費用，可以考慮下次自己出去買，「點餐這事極其複雜，下次記得自己自告奮勇…」、「覺得不妥就自己處理」、「以後自己騎出去買就不用怕被佔便宜了」、「人家有繳會費，還有優惠券……等，這些都是個人付出的，幫忙叫外送，拿回這些成本也算合理，不爽就你自己叫囉」。