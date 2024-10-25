機車騎士乖乖待轉…一轉頭「差點人沒了」 網見影片嚇壞：根本賭命

馬路部分路段會設置機車的待轉區，一名機車騎士日前在台北市忠孝東路七段、南港車站附近的路口準備兩段式左轉，騎到機車待轉區後，突然一輛砂石車近距離駛過，讓騎士嚇傻「差點人就沒了」，引發不少網友批評待轉區設計不良，變成「待撞區」。

騎士將行車記錄器畫面分享到臉書社團《爆料公社》，影片中可以看到原PO在綠燈後騎到馬路右側的待轉格，不到3秒後一輛大台的砂石車貼身駛過，幾乎要擦撞到原PO，從另一個角度觀看，可以發現砂石車的輪胎已經進入待轉區裡，相當驚險。

許多網友們看到影片後也不禁捏了把冷汗，「超近的，螢幕前嚇壞」、「這種待轉真的都在賭命」、「待撞格無誤」、「die轉」、「這個待轉區跟全台各地很多地方一樣！尤其是市區根本就是待死區」、「很可怕，我們的交通官員事先都隨便規劃，事後就見機行事，隨意畫畫，都不考慮開車的習慣！讓我們置於未知無法避免的風險」、「上次我在待轉區被撞」、「在台灣騎車靠的都是運氣」。

不少人明確指出問題所在，「規劃得有夠爛，人行道沒內縮，等待區根本沒位子算是轉停在直線上」、「比較安全的設計，應該要把部分待轉空間往人行道內縮進去」、「這種路口本就不該設待轉區，等哪天發生嚴重事故才要來改就來不及了」。不過也有人認為「是車子開太近」、「駕駛的問題」。