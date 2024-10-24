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她嘆聽障猶如被判死 網同感「重要溝通管道喪失」並提供對話解方

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友認為聽障就像被世界判死刑，感到難過，其他人則是給予安慰與解方。 示意圖／ingimage
一名女網友認為聽障就像被世界判死刑，感到難過，其他人則是給予安慰與解方。 示意圖／ingimage

日前有一名女網友在論壇透露，自己是聽障者，花費心力找到工作，與上司溝通卻有困難，讓她覺得彷彿一出社會就被世界判死刑。留言區有許多網友安慰原PO，也有同為聽力障礙所苦的網友表示認同，並提供原PO與聽人對話的建議。

原PO在Dcard以「聽障是不是被世界判死刑了」為題發文表示，患有聽力障礙，雖然可以正常溝通，但還是會遇到聽不懂別人說話的時候，更坦言自己很不容易地找到了工作，但是即使主管已經很大聲對她說話，原PO還是聽不懂，為此她很難過，更覺得「剛出社會是不是就要被世界判死刑」，也認為不能要求他人配合自己。

有同為聽障者的網友分享自己的困境，「我是天生雙耳弱聽，小時候家境不好，沒辦法讓我治療，我都靠脣形去猜測對方說什麼，但我現在30歲，有發現聽力越來越差，我有努力在配戴助聽器，但都是排除狀況，像是戴著一天開始頭痛、刺耳，治療師跟我說：因為我小時候錯過治療期，現在很難適應助聽器頻率。題外話：我在學校或是職場上，常常被說：你在囂張什麼？不理人？是我真的沒聽到，不是故意的……但我之後說自己有弱聽，身邊的人知道，會刻意放大聲音。我只是希望在我沒聽清楚的時候，再說一次，不是要刻意方式」、「最近這幾年大家都戴口罩，要猜都不好猜」。

不過也有聽障者分享與聽人溝通的方法，「我也是聽障，也覺得這世界對聽障判了死刑，我們失去的是最需要交流的溝通能力，但因看起來是正常人導致我們常被忽略！我是在學校工作，基本上老師們都很好，要交代重要的事情都會用LINE告訴我，然後我自己也有用即時翻譯軟體，跟老師同事溝通時就開軟體，可以直接把語音轉成文字，也可以記錄對話」、「我自己是單耳完全聽不到聲音（助聽器也沒辦法幫忙的那種），雖然高中的時候常常被很白目的同學嘲笑，但到現在已經大四了，更多的是大家願意理解並配合，相信大部分的人還是善良的，只不過還是要適時說出自己的難處，你不說大家就真的不知道該如何幫你」。

有許多人則安慰原PO，「不會的，加油」、「你在說什麼呀！當然是我們配合你啊，你有需要我就講大聲一點、講慢一點」、「對，我們要配合妳的，妳的世界我們都懂，妳不孤單」、「辛苦了，希望你們遇到的人都很善良，願意體諒你們」、「不會的，有聽障又不是自己自願的！ 世界上雖然有冷漠，但也有溫暖，我來當你的小太陽」、「是我我會配合，相信多數人也是如此，所以妳不用擔心，認真做好自己的工作就好」、「加油，辛苦了」、「不是你的錯，我們懂的」。

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