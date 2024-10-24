日本10幾度竟不冷？他體感「涼爽」只需穿薄外套 網曝主因：無關濕度

不少台灣人喜愛去日本旅遊，而日本秋冬季節較明顯，因此溫度也會比台灣低。一名網友去日本旅遊前看到東京溫度會掉到10幾度，本以為會冷到發抖，沒想到感覺很涼爽，於是想問問大家，「日本10幾度怎麼不太冷？」。

一名網友在PTT「八卦板」發文，他去日本旅遊前事先看了天氣預報，東京溫度會掉到10幾度，他本想著台灣10幾度就冷到發抖，於是早已有心理準備，沒想到這幾天卻感覺涼爽微冷，穿短袖加薄外套有舒適的涼爽感，不過他也好奇，「為什麼會這樣？感覺不夠冷啊」，引起熱烈討論。

有網友分析，風速是主要原因，「你去水邊感覺會不一樣喔」、「乾冷跟濕冷是不同等級的，日本是乾冷」、「風力問題，不是溼度問題，台灣15度以下都伴隨東北季風，實際上體感溫度和濕度成正比，濕度愈高反而體感愈溫暖，而濕度的影響又比風力小很多」、「差不多溫度，可能熱到脫外套跟覺得冷，風的影響最大，沒風其實是讓人感覺不到冷」。

有網友則分享經驗，「同樣溫度下台灣體感會比較冷一點點，沒有人會說台灣15度比日本零下冷，但寒流來時台灣10度體感有時候會比日本0度冷」、「日本的建築有在考慮保暖，室內沒那麼冷」、「出太陽體感沒台灣寒流冷，太陽下山馬上冷到靠北」、「真的有差，我去福岡溫度22度，體感像台灣26度，超爽的」、「自己的經驗，日本有下雪時大概0度上下才會覺得冷，其他還好」。

這幾天在日本的網友表示，「晚上還是會冷！但他們的冷是乾冷不是溼溼那種不舒服，所以我去日本會乾到皮膚裂開+電到大衣，但整體來說，台灣15度=日本6度、7度，然後臉會冷」、「我覺得穿長袖很熱但晚上很涼，建議還是薄長袖跟短袖還有外套就好了」、「中午前都有太陽，下午陰天有點涼，穿長袖走路有流汗」。