周杰倫大巨蛋演場會限定4場搶破頭 網點1關鍵嘆「不寵粉」失望了

台北大巨蛋第一次演唱會就獻給歌手周杰倫，昨（23）日開放訂票湧進80萬人同時上線搶票，搶到的人直稱幸運，沒搶到的人深感唏噓，更有黃牛上網轉售喊價至30萬元天價，讓人咋舌。對此，有女網友在Dcard以「只有我覺得周杰倫根本不在乎台灣粉絲嗎？」為題發文，認為如果周杰倫真心想辦演唱會、真心寵粉，台灣也有很多其他可以辦演唱會的場地，場次卻比大陸少很多。

原PO指出，周杰倫在中國大陸開了好幾場演唱會，如今好不容易要在台灣辦，卻是拿出2019年起便已經演出過多次的巡演主題「嘉年華」。不過她也慶幸自己是幫朋友搶，不是真的超級愛周杰倫，只是對真正愛他的粉絲感到惋惜。

孰知貼文內容引起網友熱議。不少網友在搶票失利後難掩失望，不解此次為何沒有實名制，「沒有實名制讓人很失望」、「這種操作確實是沒有要管粉絲死活」、「真的，7年沒開然後只開4場，想也知道搶破頭，然後官方完全沒有要管的樣子，只想賺錢」、「我還以為只有我這樣想！當初公布售票沒有實名制的時候就有感覺。實名制都開始幾年了，明明就知道周杰倫演唱會一定大熱門，不求抽選制但連實名都沒有」。

粉絲們也坦言有感，「粉絲有感！中國比較好賺！根本只是想賺錢買房，哪會想寵粉」、「+1我也覺得，難道台灣只有大巨蛋適合他開演唱會嗎？」、「同意，感覺他根本不在乎台灣粉絲。這次會回來開大巨蛋也只是想累積他的成就當第一人，國外都能辦體育場了，高雄世運不能辦嗎？」。

不過另一派網友則抱持不同看法，認為要歌手「寵粉」根本情勒，售票等規範也非藝人管轄範圍，不必大肆批評，「我覺得周杰倫從以前就這樣耶，不管對哪國粉絲都一樣冷漠是他的個性吧」、「笑死搶不到開始臭他，台灣人不用這麼可悲吧」、「覺得周杰倫也沒不寵粉，只是比較冷調而已」、「說穿了藝人的工作就是表演而已，其他什麼演唱會場地、賣票什麼有的沒的，說不定根本不是他去規劃」。