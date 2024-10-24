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花蓮冷門景點爆紅！Google 5星好評「一顆超好躺ㄉ俗頭」 網大推：名不虛傳

聯合新聞網／ 綜合報導
花蓮南濱公園。 圖／聯合報系資料照
花蓮南濱公園。 圖／聯合報系資料照

旅行出門會怎麼安排景點呢？有些人會翻他人遊記按圖索驥，有的人則是會打開Google Maps挖掘有趣景點或餐廳，近來就花蓮景點「一顆超好躺ㄉ俗頭」在網路爆紅，體驗過的各個交口稱讚、榮獲「5星好評」。

根據Google Maps顯示，「一顆超好躺ㄉ俗頭」位在花蓮市南濱公園長堤，離市區不遠，但要找到「它」卻不容易，因為南濱公園長堤本來就是由許多大塊石頭組成的賞海景點，而「超好躺ㄉ俗頭」就藏身其中。從地圖提供的照片可發現，它不只位在海景第一排，平坦寬闊如加大床鋪的石面，還附有高矮適中的長型枕頭，難怪會被取名「超好躺」。

花蓮景點「一顆超好躺ㄉ俗頭」。 圖／擷自GoogleMaps
花蓮景點「一顆超好躺ㄉ俗頭」。 圖／擷自GoogleMaps

目前Google Maps評論已累計逾百則，滿滿好評無負分，體驗者紛紛表示「極推，吃完臭豆腐可以來」、「值得一來，好久沒躺這麼平的床了，還有日出相伴真的太棒了」、「已購買，小孩很喜歡。免費升級三人加大，無規定退房時間」、「無敵海景第一排，失眠、腰背酸痛的治療效果絕佳，自然音效環繞，日出五彩霞光裝飾，這麼棒的房間，完美的高CP值」、「試躺非常滿意，每天都有紫外線消毒和不定期清洗，非常乾淨，床板溫溫熱熱讓你三秒入夢」、「真的超好躺！現場的大學生都在一起找石頭超好笑」。

由 @isabellathatgirll 發佈
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不過也有人提醒要注意體驗時間，否則可能會獲得一盤「石板烤肉」，「非常喜⋯只是那時候去差點烤焦」、「乾淨舒服枕頭高度剛好，就是燙了點希望店家能多注意」、「天氣太好的時候，10點開始營業石板燒」、「好棒的俗頭，但要小心躺的太爽漲潮海水會把人噴濕」。

有熱心人士也提供方便尋找正確「俗頭」的方式，「大平洋公園大門直走至砂石灘上，不要懷疑，走下草皮，再往大石塊走下去就能找到」。

Google 地圖 景點 花蓮

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