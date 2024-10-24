雨天裡的溫暖！學童搭錯車 公車司機給車資、女乘客相陪助他到校

一名母親昨(23)日清晨在臉書社團「我是永和人」中，感謝中和市民免費公車F513呂姓司機及車上一名陌生女子的幫忙。搭乘該班次公車上學的兒子，因為搭到反方向，在司機熱心協助及車上一名陌生女子幫忙下，幫孩子順利抵達學校，而且司機還借了兒子30元搭公車，該名母親也想透過臉書尋找這兩名好心人，並歸還這筆車資。

該名母親昨日清晨7點04分在「我是永和人」中還原當時經過。她表示兒子一早在雙和醫院站搭乘F513公車要上課，因為一直沒有到學校，便走到前面詢問司機先生，呂姓司機發現他搭錯方向後，與另一名女乘客一同協助孩子查詢要如何到校。

令母親感動的是，司機先生還立刻借手機請孩子打電話給她，讓她知道目前的狀況，她也立刻通知班導會晚點到校，讓身為母親的她安心。

爾後，該名女性乘客陪同孩子一起在國立台灣圖書館下車，再帶孩子去公車站搭57號公車，由於知道孩子身上可能沒帶錢，呂姓司機還給孩子30元的車資，讓他有辦法搭公車到學校上課。

母親透露，孩子在回家後向她描述此事經過，並表示想還給司機叔叔這筆30元的車資，並希望藉由曝光事件找到這兩名好心人，好好當面感謝他們。

該名母親隨文還附上孩子親手畫的感謝卡片，上頭寫著：「司機叔叔謝謝你，祝你一生平安」，還畫出當天自己跑到公車前面去詢問司機的畫面，相當令人感動。

母親隨後在留言區更新事件後續，表示已透過留言找到呂姓司機，對於想當面道謝的請求，呂姓司機回答：「不用了啦，平安順利到學校就好，謝謝弟弟的心意，不要客氣。」

該文自截稿為止，獲得逾4千多名網友按讚或愛心符號，也有逾百名網友留言。

網友表示，一早就被暖文療癒了，這樣的司機應該大大地被讚揚，「如果社會很多很多這樣的好人，一定也會提高生育率」、「一早看見這麼暖心的文，覺得世界都有希望了！」、「一大早看到這麼有愛而溫暖的貼文，雖然是雨天，也感覺到溫度了」、「有這兩位幫忙才讓小孩不至於那麼慌張，小孩感受到這麼溫暖的協助，他以後一定會讓這個善的力量繼續傳給下個有需要的朋友」。

也有中和市民表示曾經坐過呂姓司機的車，他真的很Nice(很好）。

網友認為該名母親給予孩子的教育很正面，讓孩子在接受幫忙時心存感激，並懂得感謝。有人建議，若讓孩子獨自上學，可在孩子身上擺放一筆簡單的救命錢，以備不時之需。

F513為中和市民的免費公車，除了F513(灰磘-秀安)，尚有F512(捷運景安站-自強國中)、F512副((周六、日及農曆初二、十六為烘爐地)共三條路線。