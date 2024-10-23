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手搖店遇「史上最狂外送單」 員工崩潰看傻：比超商萬能？

聯合新聞網／ 綜合報導
手搖飲料店。示意圖／記者陳雅玲攝影
手搖飲料店。示意圖／記者陳雅玲攝影

一名手搖飲店員近日在Threads發文分享，在工作期間，外送平台系統跳出一張訂單，上面寫「義式臘腸披薩」，客人更備註要大份、新鮮番茄，讓他看了崩潰到拿手機錄影，其他員工也感到無奈，並對著茶飲湯桶不停搖晃，直呼「做飲料店突然叫我們生臘腸披薩出來，怎麼辦…老闆沒教我們做啊」。

該影片曝光後吸引逾3.5萬人按讚，許多網友留言表示「他困擾得好誠懇，笑到岔氣」、「台灣人惡搞披薩搞到飲料上」、「去隔壁披薩店叫支援了啦！」、「認真得不知所措」、「這是我這幾天看到最好笑的影片和留言」、「支援前線預備」、「請支援窯烤」、「現在飲料店員工真難當，連麵團都要會揉」、「每一間店不管做什麼類型，都要先學會做一份義式臘腸披薩」、「現在連做飲料都要萬能了」。

有網友分享自己發生過類似的經驗，「這個我也有遇到，我那時候害怕有外送員來拿才發現」、「還有遇過備註跟我說蜂蜜檸檬水不要加香菜」、「還有買冬瓜綠說要一顆冬瓜，還要幫忙寫520」、「超級好笑，上次我也接到披薩」、「寵物店也接過單路過...哈哈哈」、「叫火鍋店做披薩」。

不過，有內行人點出實情，「這分明就是foodpanda的測試單功能」、「這個不是新店家初使用熊貓機的測試單嗎？」、「這不是測試模式嗎？」、「這應該是測試訂單吧？」、「那不是測試用的測試訂單嗎？」、「測試用訂單，別演了」、「這是測試，我做過同樣的事，在飲料店召喚披薩」、「這是測試，不是真的訂單」。

Threads foodpanda 外送員 店員 手搖飲 手搖飲料 披薩

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