他想住高級飯店慶生「1晚2萬up」值得嗎？ 內行教1招：等於玩2天

有些人會住高級飯店享受頂級服務及設施。一名網友看完韓國綜藝節目後，想趁生日時住看看高級飯店，但查了之後發現一晚含午晚餐要2萬元以上，於是好奇，「大家願意花好幾萬住高級飯店嗎？」

一名網友在PTT「女孩板」發文，他之前看完韓國綜藝節目「單身即地獄」後就對高級飯店很感興趣，於是想趁生日時住看看，沒想到一查發現「夭壽貴」，雙人房一晚含午晚餐Buffet要2萬以上，有些還可以泡湯，於是想問問大家意見。

有網友認為不需要住高價飯店，「不會…」、「泡湯有些平日兩三千就不錯了」、「萬把塊的住宿，睡一覺錢就沒了」、「不會，因為目的是玩景點，錢可以省下來買股票」、「只有自己住的話沒差，隨便一家便宜的能睡就行，那些錢都在睡眠中浪費掉了，拿去用在行程上體驗更多東西才值得」、「睡覺眼睛一閉，每小時小朋友都離你而去」、「真的不會...很浪費」、「有一陣子很迷，但現在覺得住飯店很累」。

有網友則認為，去享受一下也不錯，「享受一下有什麼不好」、「會呀！都難得出去玩了，當地如果有著名的高級飯店或特色飯店，預算夠就能住好一點」、「有住過，床很好睡，浴缸很好泡」、「會，每次出去都會安排一間，買飯店的紀念品娃娃等」、「沒有住過還是可以住一次看看，以前去日本玩，住過房間後院有私人溫泉，這種就值得付多一點」、「度假村那種的飯店，你可以第一天早上就去先寄放行李，第二天退房後一樣寄放，等於可以玩完整的兩天」。

也有網友建議視行程的重點而定，「會看行程，在飯店時間短就不找太貴，如果以飯店為主，目前最貴是一萬五」、「看目的性吧」、「如果是旅遊會住好幾晚，大概會選一晚住好一點，好好用飯店設施、吃好料和休息，不然一直跑景點也都沒休息到」、「看去玩什麼，純度假會好好使用設施的話會住，但如果主要是跑點，回飯店就準備洗澡睡覺的話，不會」。