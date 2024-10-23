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同時看到4外國客揹！他見台灣1包款超受歡迎 網點頭：很耐用
精品包不是唯一選擇！近日有網友發現，捷運上4名外籍遊客都揹上「茄芷袋」，藍、綠、紅三種顏色的條紋，滿滿的台灣元素，貼文曝光後，也掀起底下留言區熱議。
原PO在threads發文貼出照片，可以看到北捷車廂裡4名外籍乘客身揹「茄芷袋」，他也不禁直呼：「這種袋子堅固耐用，農民都拿來裝農作物，現在是外國遊客喜歡的台灣元素，有要送禮給外國朋友，這應該是很不錯的選擇」。
貼文曝光短短十幾個小時，便吸引超過5千人按讚，留言區紛紛表示，「茄芷袋便宜又耐用，髒了洗一洗依舊如新」、「這個袋子就是代表我們台灣的傳統文化」、「我也有一個」、「銅板價，真的超耐用，通風還可刷洗」、「我自己有好幾個不同尺寸」、「多雨國家必備包款」。
也有網友跳出來表示，其實這是上禮拜花蓮太平洋國際龍舟節發給選手的禮物，這些人都是外國選手。還有網友透露，「現在連學術研討會也送這個袋子當禮物」、「這款還出後背包喔」。
茄芷袋最早發源自台南市後壁，關於名稱的由來，源自日治時期的編織方式「かぎ編み (kagiami)」，用中文譯寫成茄芷。現在國際上，日本叫它「漁夫袋（漁師網バッグ）」，因為材質像漁夫用的網子，韓國則叫「台灣傳統袋」。
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