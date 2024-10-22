法國同事指名吃「台灣可頌」 照片曝光震驚全網：向法蘭西宣戰

世界各國都有自己獨有的美食文化，一名網友分享，近期有法國同事詢問是否有吃過「台灣可頌」？隨後便打開自己的手機相簿，沒想到居然是「三峽金牛角」，讓她瞬間噴笑。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，近期被一名法國同事詢問「妳是台灣人對吧？妳有吃過這個台灣可頌嗎？」，只見對方打開了手機相簿，沒想到內容竟然是「三峽金牛角」的照片，她笑稱「這不算可頌，只是台式麵包」，法國同事則回「可頌裡還包餡料！你們台灣人真大膽」，讓她直言「迫不及待想讓這些法國人試試了」。

貼文一出後，不少網友都表示「原來我們一直都錯了，這原來是台灣可頌？」、「除了跟義大利宣戰後，又要跟法國宣戰了嗎？」、「向法蘭西國宣戰！」、「認真說，只有形狀一樣而已吧，明明是麵包欸」、「該讓法國人知道台灣人多不尊重法國傳統」。

此外，也有部分網友推薦金牛角麵包，指出「哇哇哇！以前北漂時回高雄一定會帶這個回去給家人吃，我最喜歡抹茶紅豆」、「原來這叫牛角麵包！我小時候都叫它田螺麵包，我爸最喜歡裡面擠滿鮮奶油還塞幾顆葡萄乾的口味」、「不是三峽人但從小吃金三峽到大，姑姑每次回來都會帶，最推乳酪牛角，進氣炸鍋200度8分鐘有夠好吃」、「牛角麵包超喜歡吃角尖端」。