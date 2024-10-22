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台南獨有1現象！她驚呼「台北看不到」 一票網友爆共鳴

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，近期剛搬到台南，常常到店家消費時，都發現店員會和熟客閒聊，覺得在台北都不常看到這種情景，直言「好像城市所有人都很熟」。圖／台南市府提供
一名網友分享，近期剛搬到台南，常常到店家消費時，都發現店員會和熟客閒聊，覺得在台北都不常看到這種情景，直言「好像城市所有人都很熟」。圖／台南市府提供

台南人情味相當濃厚！一名網友分享，近期剛搬到台南，常常到店家消費時，都發現店員會和熟客閒聊，覺得在台北都不常看到這種情景，直言「好像城市所有人都很熟」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，近期搬到台南半個多月，常常去買早餐時，都聽到老闆對其他客人說「今天很早耶！」、在便利商店時也會聽到店員問「小朋友還沒下課喔？」、在百貨公司吃飯，也聽到店員問「你今天自己來喔？」。讓她驚呼「大家都認識嗎？台北偶爾也有熟悉店家的客人，但台南話家常的基數，多到我覺得城市所有人都很熟欸！」。

由 @isabellathatgirll 發佈
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貼文一出後，釣出一票台南在地網友共鳴，紛紛表示「台南小吃和早餐店的店家，都是看著我們長大的，甚至比親戚還親」、「中午我姊去買麵，後來我媽去買，晚餐換我去，結果老闆娘說『你們家今天都吃麵欸』」、「最荒謬的是我之前出差，我老公一個人去吃飯，認識的店家跟我說，『你老公有來，放心，他一個人』」。

此外，也有不少網友都表示「等你住久了，路上的阿公阿嬤都會跟你打招呼」、「台南人真的很有人情味，而且記憶力驚人」、「是台北太冷漠了」、「我自己在台南經營團購，也是會盡力記住客人的名字跟樣貌，真的比較親切」。

便利商店 台南 早餐店 親戚

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