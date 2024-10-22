高鐵站「1低調美食」眾人搶 老饕大讚：人生摯愛

你知道高鐵站周邊也有隱藏美食嗎？一名網友分享，近期在高鐵站購買食物，發現「阿財客家發粿」在架上只剩下2個，讓她相當好奇是否真的這麼好吃？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，近期在高鐵站購買食物，發現「阿財客家發粿」在架上只剩下2個，決定也購買一個，同時也好奇發問「真的這麼好吃嗎？」。

貼文一出後，多數吃過的網友都大推「好吃！有看到都會買，缺點保存期限太短，最好兩天內要吃完」、「超好吃！每次去休息站都要買，客家黑糖發糕超Q彈又香」、「這個超軟Q超好吃！但跟傳統的比較不太一樣」、「這我之前有在高速公路休息站買過，我買回家是先切片放保鮮盒冷藏，要吃時再拿出來用電鍋蒸，軟軟QQ的口感我個人蠻喜歡的」、「這我人生摯愛」。

不過，也有部分網友持相反意見，指出「不好吃，吃起來沒有靈魂」、「甜度有點太高，推南庄桂花巷旁邊賣的黑糖糕，甜度微糖、價格便宜」。