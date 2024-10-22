日本哪個城市和高雄最像？網友點名2地區：有人情味

日本是許多台灣人出國的首選國家，一名網友好奇，高雄的建設超強，能吸引很多國際巨星來台開演唱會，認為是人民幸福度高的城市，好奇日本哪個城市最能對標高雄？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「高雄對標日本哪座城市？」為題，指出高雄市欣欣向榮，人民幸福度高，還有超強建設，吸引國際巨星來台開演唱會，好奇有沒有能夠對標高雄的城市？

貼文一出後，多數網友點名大阪和福岡最像高雄，紛紛表示「大阪跟高雄一樣，有人情味又暖」、「如果參照台灣京都台南的話，高雄=大阪」、「大阪或福岡」、「高雄大概福岡」、「福岡吧，有煉鋼跟港口」。

除了大阪和福岡外，也有部分網友持其他看法，指出「神戸啦，都港都然後人口一直外流」、「當然是東京都要對標高雄市」、「沖繩吧」、「上次去長崎發現跟高雄超像」、「台北頂多岡山，高雄佐賀吧」。