快訊

台鹽綠能公司虧損上億疑涉弊案 檢調搜索32處帶回19名被告調查

NBA／詹姆斯公開挺毒販、捲吹牛老爹醜聞 遭大批球迷出征

聽新聞
0:00 / 0:00

日本哪個城市和高雄最像？網友點名2地區：有人情味

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇，高雄的建設超強，能吸引很多國際巨星來台開演唱會，認為是人民幸福度高的城市，好奇日本哪個城市最能對標高雄？聯合報系資料照／記者徐白櫻攝影
一名網友好奇，高雄的建設超強，能吸引很多國際巨星來台開演唱會，認為是人民幸福度高的城市，好奇日本哪個城市最能對標高雄？聯合報系資料照／記者徐白櫻攝影

日本是許多台灣人出國的首選國家，一名網友好奇，高雄的建設超強，能吸引很多國際巨星來台開演唱會，認為是人民幸福度高的城市，好奇日本哪個城市最能對標高雄？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「高雄對標日本哪座城市？」為題，指出高雄市欣欣向榮，人民幸福度高，還有超強建設，吸引國際巨星來台開演唱會，好奇有沒有能夠對標高雄的城市？

貼文一出後，多數網友點名大阪福岡最像高雄，紛紛表示「大阪跟高雄一樣，有人情味又暖」、「如果參照台灣京都台南的話，高雄=大阪」、「大阪或福岡」、「高雄大概福岡」、「福岡吧，有煉鋼跟港口」。

除了大阪和福岡外，也有部分網友持其他看法，指出「神戸啦，都港都然後人口一直外流」、「當然是東京都要對標高雄市」、「沖繩吧」、「上次去長崎發現跟高雄超像」、「台北頂多岡山，高雄佐賀吧」。

大阪 日本 東京 福岡 長崎 高雄市

延伸閱讀

南港屋齡67年透天要賣9288萬 他嚇「不如移民日本」…內行曝內幕

不能坐店內了！日本全家公告「逐步裁撤飲食區」 改賣衣服、日用品

日本麥當勞「雙層牛肉堡」套餐價格超甜？網含淚點頭：台灣是世界盤子

運動補給神物！日本作家強推台灣一款甜品「可咬可喝又涼爽」 網讚爆：太專業了

相關新聞

法國同事指名吃「台灣可頌」 照片曝光震驚全網：向法蘭西宣戰

世界各國都有自己獨有的美食文化，一名網友分享，近期有法國同事詢問是否有吃過「台灣可頌」？隨後便打開自己的手機相簿，沒想到居然是「三峽金牛角」，讓她瞬間噴笑。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

台南獨有1現象！她驚呼「台北看不到」 一票網友爆共鳴

台南人情味相當濃厚！一名網友分享，近期剛搬到台南，常常到店家消費時，都發現店員會和熟客閒聊，覺得在台北都不常看到這種情景，直言「好像城市所有人都很熟」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

高鐵站「1低調美食」眾人搶 老饕大讚：人生摯愛

你知道高鐵站周邊也有隱藏美食嗎？一名網友分享，近期在高鐵站購買食物，發現「阿財客家發粿」在架上只剩下2個，讓她相當好奇是否真的這麼好吃？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

日本哪個城市和高雄最像？網友點名2地區：有人情味

日本是許多台灣人出國的首選國家，一名網友好奇，高雄的建設超強，能吸引很多國際巨星來台開演唱會，認為是人民幸福度高的城市，好奇日本哪個城市最能對標高雄？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

基隆在地人默契！約會都喊「街上見」 背後原因曝光

你有聽過這樣的說法嗎？一名網友分享，近期和住在基隆的朋友聊天，才發現基隆人若要喝朋友約見面，都會說「約街上」，似乎成為當地人才有的默契。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

下榻6千多元墾丁飯店無室內拖 住客批：買百元禮包拿一堆不需要備品

原po認為，若是不提供一次性的室內拖鞋，至少也有永久性拖鞋供住客選擇要不要穿，如果「覺得噁心不想穿的人，要購買再說」。再說，為何他在帶齊一次性備品後，還要額外花100元買一包禮包，還含有一些不需要的東西

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。