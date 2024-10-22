基隆在地人默契！約會都喊「街上見」 背後原因曝光

你有聽過這樣的說法嗎？一名網友分享，近期和住在基隆的朋友聊天，才發現基隆人若要喝朋友約見面，都會說「約街上」，似乎成為當地人才有的默契。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，近期和住在基隆的朋友聊天，對方問「你知道我們基隆都怎麼跟朋友集合嗎？」，答案是「街上」，讓他一頭霧水，不懂「街上」到底是指哪裡。

貼文一出後，釣出一票住在基隆的網友，紛紛表示「笑死這是真的，基隆的朋友會說街上」、「真的我們講街上，都知道是哪」、「沒錯，基隆人才懂的用語」、「去基隆=去街上」、「街上就是街上」、「真的都說約街上」。

整理網友說法，基隆並不像台北有信義區、東區、西門町、中山等商圈，基隆只有廟口夜市一帶，所以統稱約「街上」，實際上是指基隆廟口到皇冠大樓之間。