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肯德基薄皮嫩雞不薄了？鐵粉失望拒買 官方澄清「並未更改」

聯合新聞網／ 綜合報導
肯德基的「薄皮嫩雞」更換裹粉，讓許多粉絲超失望。路透
肯德基的「薄皮嫩雞」更換裹粉，讓許多粉絲超失望。路透

知名連鎖速食店肯德基常被戲稱為「被炸雞耽誤的蛋塔店」，主打商品就是炸雞，然而日前有網友抱怨，其中一個品項「薄皮嫩雞」的裹粉配方被換掉，變得很難吃，讓他無法接受。對此肯德基官方澄清，「薄皮嫩雞」的配方與裹粉並未更改。

肯德基的薄皮嫩雞從2016年起，全台就僅剩9間門市提供，即使如此，薄皮嫩雞的粉絲仍大有人在。一名網友日前在PTT發文抱怨，上個月就發現薄皮嫩雞的裹粉換成辣味脆皮炸雞的粉，但當時認為可能只是原本的粉臨時缺貨，便不以為意。

結果本月14日再去吃，仍然是脆皮炸雞的粉，而且醃漬香料的味道也變淡，從薄皮嫩雞變成沒什麼味道也不辣的脆皮炸雞，讓他忍不住抱怨，尺寸變小什麼的都還能接受，但味道變成這樣真的不行，「就是一整個難吃」。

原PO反映給客服後，獲得的回應是，「裹粉的配方的確更換成脆皮炸雞的粉。醃漬香料的量沒有變，但因為外皮原有的香料跟調味也都因為更換成脆皮炸雞的粉而不在配方內，所以味道跟鹹度就也跟著不見」。而且這項改變是全台門市都調整，並非單一分店的問題。

原PO認為為了減低耗損，更換裹粉是很符合邏輯的作法，「但味道整個大變是在搞什麼」，希望肯德基的研發部門或管理高層出面說明。

不少同為薄皮嫩雞鐵粉的網友也失望表示，「薄皮嫩雞是我唯一會吃的說」、「傻眼…那就都不買了，只有薄皮嫩雞才是必吃的」、「蛤，所以現在是連為數不多的薄皮嫩雞店都沒了喔？」、「就當肯德基爺爺失智忘了炸雞配方了」、「改差不多兩個月了，薄皮嫩雞的皮才是精髓又亂改，繼玉米濃湯、比斯吉、薯條後又摧毀自己的商品，頗呵。我之前問店員是說應該以後都是鱗片狀的粉了，薄皮已死」。

不過肯德基上個月被食藥署驗出調味粉中致癌物超標，有網友猜測是否因為這樣才更換裹粉，「三週前有吮指原味雞調料粉的新聞，可能是這個原因？」。

對此，台灣肯德基回應強調，「薄皮嫩雞」自推出以來，美味經典配方與裹粉未更改，採用獨門11種神秘香料醃製，搭配獨特裏粉手法，使雞肉浸入滿滿美味，以獨家壓力炸鍋烹炸，將香料由外而內層層逼入、鎖住美味肉汁。

肯德基

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