下榻6千多元墾丁飯店無室內拖 住客批：買百元禮包拿一堆不需要備品

一名梁姓網友日前在臉書社團「爆料公社」中抱怨，自己二訪一間位於墾丁的飯店，在房費6千至7千元的情況下，連室內拖鞋都得再額外花費100元才能享有。原PO同時在該飯店的Google評論中留言，表示雖然法規對一次性備品中的室內拖鞋還沒有明確指示，但還是頭一次遇到飯店連室內拖鞋都不提供，坦言對這家飯店有點失望。

原po認為，若是不提供一次性的室內拖鞋，至少也該有永久性拖鞋供住客選擇要不要穿，如果「覺得噁心不想穿的人，要購買再說」。再者，為何他在帶齊一次性備品後，還要額外花100元購入一包禮包，買來一些不需要的東西。

原po附圖中的100元套組內，除了原po需要的室內拖鞋，另外還包括牙刷、肥皂、梳子、浴帽、刮鬍刀、牙線棒等一次性用品。

原po稱，向飯店服務人員反映後，對方仍舊請他購買這個備品的套裝組，說沒有單賣拖鞋的方案，讓他最終還是忍痛買下，但忍不住再度諷刺道：「這種顧客抱怨處理也是蠻優秀的。」

原po表示，自己是無法接受髒鞋子一直在室內踩的人，他們一家四口入住，最後僅幫穿著布鞋的人買了一雙室內拖鞋，而其他穿著涼鞋的人則仍舊穿著原本的鞋子在室內走動。

針對該飯店未提供室內拖鞋備品的規定，也有網友在Google評論中表示，「備品用買的，室內拖鞋加一支牙刷賣100元，真敢賺」、「說好聽是響應環保，說難聽是增加飯店另外的收益吧，室內沒拖鞋要自己帶，沒牙刷也沒礦泉水，這價錢什麼都沒有，下次不來了，連瓶水都沒有」。

針對房內無提供室內拖問題，TVBS新聞訪問到飯店營運副總，指出飯店已公告自10月1日起不再提供一次性備品，從去年就預告會兩階段實施，備品包不拆售是為了配合規定，至於永久性室內拖鞋，則是考量到衛生問題難以提供，副總並稱，一般飯店也不會有永久性室內拖鞋。

根據環境部環境管理署「一次用產品源頭減量宣導網」所公告的旅宿用品管制規定，管制品項包括液態盥洗及保養用品和個人衛生用品在內，皆未寫到室內拖鞋。