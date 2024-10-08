香菇為何都要「十字切花」？內行人曝解答：跟熟度無關

香菇是相當常見的食材，一名網友表示，為什麼餐廳的香菇，都要切成十字刀花？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「香菇切十字刀花的功用是什麼？」為題，好奇餐廳的香菇為什麼都要切成十字刀花？好奇是有什麼功用？還是只是因為比較好看？

貼文一出後，不少網友都猜測「比較快熟」，紛紛表示「快熟，貢丸同理」、「快熟，跟香腸差不多意思」、「感覺菇柄還比較難熟」。另外，也有部分網友開玩笑表示「用筷子夾的時候比較不會滑掉」、「因為以前吸血鬼愛吃，所以畫十字定住他」、「把香菇的筋切斷，避免煮的時候逃掉」。

不過，也有內行網友說明，十字刀花只是為了好看，指出「問我就對了，為了好看而已，你要入味不是切開更入味嗎」、「好看啊，像小章魚香腸也是」、「好看，香菇很容易煮熟」、「比較可愛」、「只是外觀好看而已，跟快不快熟無關，香菇不需要切這樣也不會很難熟」。