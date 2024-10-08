快訊

清泉崗士兵打靶出意外身亡 軍方證實：槍托撞擊地面「下顎中彈」

下班帶傘！11縣市豪大雨特報 恐一路下到晚上

五億高中生案二審 夏姓配偶當庭情緒激動哭了：他搭電梯時還帶著笑容

香菇為何都要「十字切花」？內行人曝解答：跟熟度無關

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友表示，為什麼餐廳的香菇，都要切成十字刀花？示意圖/ingimage
一名網友表示，為什麼餐廳的香菇，都要切成十字刀花？示意圖/ingimage

香菇是相當常見的食材，一名網友表示，為什麼餐廳的香菇，都要切成十字刀花？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「香菇切十字刀花的功用是什麼？」為題，好奇餐廳的香菇為什麼都要切成十字刀花？好奇是有什麼功用？還是只是因為比較好看？

貼文一出後，不少網友都猜測「比較快熟」，紛紛表示「快熟，貢丸同理」、「快熟，跟香腸差不多意思」、「感覺菇柄還比較難熟」。另外，也有部分網友開玩笑表示「用筷子夾的時候比較不會滑掉」、「因為以前吸血鬼愛吃，所以畫十字定住他」、「把香菇的筋切斷，避免煮的時候逃掉」。

不過，也有內行網友說明，十字刀花只是為了好看，指出「問我就對了，為了好看而已，你要入味不是切開更入味嗎」、「好看啊，像小章魚香腸也是」、「好看，香菇很容易煮熟」、「比較可愛」、「只是外觀好看而已，跟快不快熟無關，香菇不需要切這樣也不會很難熟」。

餐廳 香菇

延伸閱讀

北市驚見一票阿嬤深夜排隊「搶1物」 網友全看傻：坐輪椅的也來

他收到電費帳單快嚇死 內行人曝1妙招：避免當冤大頭

不願把屎把尿就不孝？網友想將病父送養老院 揭1家庭內幕鄉民力挺

結婚淪賣女兒？網轟「沒出息父母才收聘金」 兩派鄉民掀論戰

相關新聞

香菇為何都要「十字切花」？內行人曝解答：跟熟度無關

香菇是相當常見的食材，一名網友表示，為什麼餐廳的香菇，都要切成十字刀花？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

日本麥當勞「雙層牛肉堡」套餐價格超甜？網含淚點頭：台灣是世界盤子

日本麥當勞時常推出期間限定新品，常令饕客敲碗求「台灣快出」，近日更有網友發現相同餐點在日本售價更加便宜，忍不住吐槽日本上班族來台灣還能吃什麼，引起兩派網友開戰。 原PO指出，日本麥當勞近期上市的

百貨超市高麗菜「售價破千」？嚇壞營養師 網：無法想像

颱風過境後常常讓蔬果價格劇烈浮動，營養師李婉萍在網上發文分享自己在超市看到的天價高麗菜，一顆高麗菜竟然要價破千，超狂價格讓她忍不住大喊「驚呆我了耶」。

北市驚見一票阿嬤深夜排隊「搶1物」 網友全看傻：坐輪椅的也來

許多人為了第一時間購買到熱門商品，不惜連夜排隊。對此，藝人李唯楓在社群分享一段影片，表示深夜時經過大安區，看到人行道排滿一群人，讓他相當好奇「到底在排什麼？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

問隱私、亂收費…她淚曝台中高鐵站小黃攬客亂象：難怪大家寧可排隊等

旅客搭乘高鐵往來台中，不少人會選擇乘坐計程車到目的地，不過台中高鐵站外除排班計程車外，還常有其他小黃司機在攬客，不明就裡的旅客常不小心踩雷。有民眾就抱怨，她先是因短程被拒載，後來與其他旅客拼車，竟被收

待用餐常客這次不拿餐！原因感動店家 網動容：感謝你們的愛

在這物價飛漲的世代，許多人連三餐溫飽都非常吃力，不少餐廳提供「待用餐」服務，為生活上有困難的人提供一絲溫暖。台南的一家健康餐盒店自疫情後就一直有提供待用餐活動。近期卻有位待用餐常客突然不拿餐卻來訪，詢問得知是來拿菜單要推薦給別人的，讓業者又驚又喜的恭喜常客即將回歸穩定生活。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。