日本麥當勞「雙層牛肉堡」套餐價格超甜？網含淚點頭：台灣是世界盤子

日本麥當勞時常推出期間限定新品，常令饕客敲碗求「台灣快出」，近日更有網友發現相同餐點在日本售價更加便宜，忍不住吐槽日本上班族來台灣還能吃什麼，引起兩派網友開戰。

原PO指出，日本麥當勞近期上市的「炙燒醬油風味雙層牛肉堡」與台灣的「雙層四盎司牛肉堡」相似，但套餐價格僅850日圓，折合台幣約187元左右，台灣版卻要194元，單點也需129元，讓他直呼「居然比台灣便宜」，不過想到之前新聞報導日本上班族為省餐乾脆不吃午餐，好奇他們來台灣上班要吃什麼？

貼文一出，網友紛紛點頭「台灣本來就盤」、「小時候聽說日本物價驚人，今已超越」、「台灣星巴克更吐血吧，台灣是世界盤子」、「重點還比較好吃，台麥已死」、「日本大麥克比呆丸的好吃，呆丸的越改越難吃」、「光日本老麥還有賣奶昔就屌打台麥了」、「日本冰咖啡比較便宜又好喝」、「薪水台灣兩倍，所以這餐等於台幣92塊」、「前天吃了麥套餐250+，刷新我的認知」、「台灣物價就是漲爛了」。

不過也有人反駁，「匯率問題有差吧？你拿高的匯率去算就沒了」、「井蛙你好，因為日幣跌爛」、「日圓那麼便宜，隨便什麼東西都便宜」、「日本的飲料比較小杯」、「日本薯條可樂是小的」、「日本的份量少台灣很多」、「台灣算正常了，上海的才貴」。