北市驚見一票阿嬤深夜排隊「搶1物」 網友全看傻：坐輪椅的也來

許多人為了第一時間購買到熱門商品，不惜連夜排隊。對此，藝人李唯楓在社群分享一段影片，表示深夜時經過大安區，看到人行道排滿一群人，讓他相當好奇「到底在排什麼？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

李唯楓在社群平台「Threads」分享一段影片，發現人行道上擠滿人潮，還有許多人攜帶椅子、紙箱，打算連夜排隊，讓他好奇直言「有人知道這是排什麼嗎？」。

貼文一出後，多數網友都看傻，紛紛表示「現場排隊幾乎都是老人家」、「坐輪椅的也在排」、「以為是街友們聚會」、「可以這樣霸佔人行道？」、「好猛，跟排iPhone 16的阿嬤看起來都很像」、「都是熟面孔了」、「拚不過這些代排阿公、阿嬤，他們整天沒事，拚也拚不贏」、「「聽說今次代排每24小時就有8000元收入」。

此外，有內行網友解答，這是「The Little Hut」慶祝5周年，與藝術家合作推出限量周邊，雖然玩具公仔8日開賣，但代排人潮早在6日就出現。