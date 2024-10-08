百貨超市高麗菜「售價破千」？嚇壞營養師 網：無法想像

颱風過境後常常讓蔬果價格劇烈浮動，營養師李婉萍在網上發文分享朋友在超市看到的天價高麗菜，一顆高麗菜竟然要價破千，超狂價格讓她忍不住大喊「驚呆我了耶」。

李婉萍在臉書粉絲專頁發文分享朋友去微風超市逛街，看到一顆來自日本北海道的1080元高麗菜，離譜的金額讓她忍不住說「這顆菜是鑲金的嗎」，而底下也有網友建議可以改吃「 菇類、紅白蘿蔔、台灣香菜、佛手瓜、大小黃瓜等等」。

貼文底下不少民眾驚呼連連「從日本坐飛機商務艙來的」、「菜市場昨天一顆秤起來要350就覺得貴鬆鬆了」、「原來錢真的要視為糞土」、「真的無發想像，真的有人買嗎」、「北海道鑲鑽的舶來品」、「我今天才在全聯買的 一個高麗菜$110元」、「有撒金箔嗎」。

留言區有人懷疑價格可能是商家標錯標籤或多打一個零，也有人更正1080指的應該是克數而不是價格。