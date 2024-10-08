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待用餐常客這次不拿餐！原因感動店家 網動容：感謝你們的愛

聯合新聞網／ 綜合報導
愛心待用餐常客來訪不拿餐，原因讓店家很感動。示意圖／ingimage
愛心待用餐常客來訪不拿餐，原因讓店家很感動。示意圖／ingimage

在這物價飛漲的年代，許多人連三餐溫飽都非常吃力，不少餐廳提供「待用餐」服務，為生活上有困難的人提供一絲溫暖。台南的一家健康餐盒店自疫情後就持續提供待用餐活動，近期有位待用餐常客來訪卻不取餐，詢問得知是來拿菜單要推薦給別人的，讓業者又驚又喜，並恭喜常客即將回歸穩定生活。

商家在臉書粉專發文，表示便當店從疫情開始就一直有提供待用餐的活動，因為怕有些客人會不好意思開口，所以在粉專有告知需要的人來店裡拿菜單寫個A，就會正常出餐給需要的人。

近期有一位看起來年紀不大卻「滿頭白髮的大姐」長期來拿待用餐，店家表示她人很客氣，每次來都會出示清寒證明。某天她晚上來店裡，店家詢問「今天一樣要兩個餐嗎」，大姐卻說這次不是要來拿待用餐，而是要來拿店裡的菜單，因為她現在有在職訓局上課，想要拿菜單介紹給她在上課的職訓中心工作人員訂外送。

業者表示「當下超開心的」，強調開心的不是大姐幫忙介紹客人，而是大姐應該可以順利找到工作，文末送上祝福，「祝這位大姐，早日重回穩定的生活，開心」。商家的暖心舉動感動不少網友，「太棒了，善的循環」、「感謝有你們的愛讓社會有正向循環」、「謝謝你們友善地建立愛的循環」、「老闆好心有好報，帥慘」、「大姐現在有釣竿！可以自己釣魚了，太棒了」。

便當 健康餐 台南 愛心餐

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