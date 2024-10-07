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墾丁物價再添話題！6樣滷味價格飆破500元 網熱議：乾脆去吃到飽

聯合新聞網／ 綜合報導
一些觀光地區的物價，有時會讓消費者「聽到下巴快掉下來」。示意圖／ingimage
一些觀光地區的物價，有時會讓消費者「聽到下巴快掉下來」。示意圖／ingimage

台灣國旅生意慘淡，尤其以往觀光勝地「墾丁」更是流失許多客群，先前受到熱議的「6片櫛瓜100元」已遭網友抨擊，日前又有一名網友發現，在墾丁買6樣滷味要價510元，掀起網友熱議。

一名網友在臉書社團「匿名公社」發文表示，他在墾丁大街買了一些滷味，總價要510元，讓他直呼「聽到價格時下巴差點掉下來」，從原PO貼出的照片來看，裡面有大腸、鴨腿、米血、海帶、雞胗的下半部、百葉豆腐，肉類只有大腸、鴨腿、雞胗，破500元的物價引起網友熱議。

許多網友回應「真貴，我會選擇直接不買」、「180元我可以接受，但這價格不行」、「光那個大腸就快要一半的價格了吧，真的會原地嚇到」、「傻眼，這是租金抽很重還是貪？我知道有些店家貴是貴在租金，貪婪的是房東或地主」、「聽到當下就絕對不買了，這是黑店而不是奧客的問題吧」、「這是名廚做的嗎？價位真的不合理，510元都快可以加價去吃吃到飽了」。

不過也有網友精算每樣食材的售價，指出「先猜大腸要200元至250元、鴨腿60元至80元、米血20元至30元、海帶15元至20元、雞胗的下半部20元至30元、百葉豆腐60元至80元，百葉下面那個看不出來的食材應該20元至30元，以上湊一湊應該有510元」、「那個肥腸應該要250元了」。

也有人幫店家喊冤，「那根大腸不便宜啊，店家會標示價格，不應該付錢後上網公審」、「上面有明標價格，不能接受就不要買，買了才在po？」、「價錢不是都清清楚楚寫在上面嗎？為什麼夾了再來那邊…還是又要墾丁趁熱度？」、「老實說，有標價的話就沒什麼好講的了，就算標時價也是可以問價格，在有標價的情況下夾了510還嫌貴就說不過去了」。

國旅 墾丁 物價

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