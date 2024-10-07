未經許可翻行李？他怒控日本知名樂園飯店侵犯隱私 飯店回應：反省中

飯店為了保證客人的安全，會特別強調且注重隱私權的重要，並會以高標準來保護客人的個人資料。一名網友發文指控，他到日本旅遊時，環球影城京阪塔樓飯店在行李的最底層塞道歉信，未經許可翻了他的行李，且沒有正式的關防或署名，因此他憤怒的寫投訴信。對此，飯店做出回應，表示正在「猛烈反省中」。

一名網友在PTT發文，表示他入住日本環球影城京阪塔樓飯店，本來從出發前的電子郵件洽詢到最後退房的體驗都很愉快，雖然飯店房間看得出來有點年代感，但整潔程度還是有在水準之上，當時因為有預約飯店推薦的行李寄送，所以將行李箱寄放櫃檯時，服務人員跟他收「200日幣（約台幣43元）」，服務人員並沒有說明這筆錢幹嘛的，只是用計算機打出來示意。當時原PO以為是飯店所需要的手續費，便直接繳交，然後退房進行接下來的行程。

原PO表示，然而回國後，在「行李箱深處」發現一張折好的紙條，上面說櫃檯跟他收取200日圓是不必要的費用，他們一直嘗試著聯絡他但聯絡不到，所以只好未經允許在行李箱放這封道歉信。原PO當下看到後十分火大，因為這張紙條的位置是在他層層衣服跟藥妝的最底下，也就是說飯店等於是翻過他的私人物品後放東西進去，對於未經許可而打開行李箱，他直言：「不能理解」。

原PO透露，他已經跟飯店用電子郵件聯絡4、5次以上了，希望飯店以後能更慎重對待顧客隱私問題，對此，飯店做出回應：「對於造成您非常大的麻煩感到非常抱歉」、「200塊的追加料金是真的錯收了」、「擅自把行李箱打開這點真的是非常非常沒有常識的行為，我們現在正在猛烈反省」、「對負責這件事情的工作人員再教育之外，我們會將這件事情通告工作人員並且作為案例再教育，希望您能夠原諒我們」。

此文一出，不少網友認為飯店翻行李的行為「太誇張了」，「好誇張的飯店」、「扯，連隱私這事情都不懂嗎」、「未經同意打開人家行李箱超級誇張，之前在這邊工作過，很難想像前台居然選擇這種方式」、「是我絕對不會再去入住，亂開客人的行李箱真恐怖」、「真的誇張，這種道歉方式不要也罷」。