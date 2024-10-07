快訊

下班記得帶傘！午後雷陣雨轟5縣市 警戒區域曝光

南極半島暖化一片綠油油 植被面積「驚人速度」擴張近14倍

山陀兒吹倒路樹！汽車遭壓竟被開停車單 高市交通局挨批擾民

未經許可翻行李？他怒控日本知名樂園飯店侵犯隱私 飯店回應：反省中

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友指控，他到日本旅遊時，飯店未經許可翻了他的行李。示意圖／ingimage
一名網友指控，他到日本旅遊時，飯店未經許可翻了他的行李。示意圖／ingimage

飯店為了保證客人的安全，會特別強調且注重隱私權的重要，並會以高標準來保護客人的個人資料。一名網友發文指控，他到日本旅遊時，環球影城京阪塔樓飯店在行李的最底層塞道歉信，未經許可翻了他的行李，且沒有正式的關防或署名，因此他憤怒的寫投訴信。對此，飯店做出回應，表示正在「猛烈反省中」。

一名網友在PTT發文，表示他入住日本環球影城京阪塔樓飯店，本來從出發前的電子郵件洽詢到最後退房的體驗都很愉快，雖然飯店房間看得出來有點年代感，但整潔程度還是有在水準之上，當時因為有預約飯店推薦的行李寄送，所以將行李箱寄放櫃檯時，服務人員跟他收「200日幣（約台幣43元）」，服務人員並沒有說明這筆錢幹嘛的，只是用計算機打出來示意。當時原PO以為是飯店所需要的手續費，便直接繳交，然後退房進行接下來的行程。

原PO表示，然而回國後，在「行李箱深處」發現一張折好的紙條，上面說櫃檯跟他收取200日圓是不必要的費用，他們一直嘗試著聯絡他但聯絡不到，所以只好未經允許在行李箱放這封道歉信。原PO當下看到後十分火大，因為這張紙條的位置是在他層層衣服跟藥妝的最底下，也就是說飯店等於是翻過他的私人物品後放東西進去，對於未經許可而打開行李箱，他直言：「不能理解」。

原PO透露，他已經跟飯店用電子郵件聯絡4、5次以上了，希望飯店以後能更慎重對待顧客隱私問題，對此，飯店做出回應：「對於造成您非常大的麻煩感到非常抱歉」、「200塊的追加料金是真的錯收了」、「擅自把行李箱打開這點真的是非常非常沒有常識的行為，我們現在正在猛烈反省」、「對負責這件事情的工作人員再教育之外，我們會將這件事情通告工作人員並且作為案例再教育，希望您能夠原諒我們」。

此文一出，不少網友認為飯店翻行李的行為「太誇張了」，「好誇張的飯店」、「扯，連隱私這事情都不懂嗎」、「未經同意打開人家行李箱超級誇張，之前在這邊工作過，很難想像前台居然選擇這種方式」、「是我絕對不會再去入住，亂開客人的行李箱真恐怖」、「真的誇張，這種道歉方式不要也罷」。

出國旅遊 隱私 飯店

延伸閱讀

遊日買廉航要破萬！他建議「別被制約」改買傳航 一票人曝關鍵原因

去日本搭船還是跟團？他首次出國陷兩難 一票人曝郵輪缺點：狂排隊

妹子失戀赴日旅遊卻使10年友誼破裂 她勸世：出國別幫人買東西

日本人為何不來觀光？矢板明夫曝真相：並非討厭台灣

相關新聞

未經許可翻行李？他怒控日本知名樂園飯店侵犯隱私 飯店回應：反省中

飯店為了保證客人的安全，會特別強調且注重隱私權的重要，並會以高標準來保護客人的個人資料。一名網友發文指控，他到日本旅遊時，環球影城京阪塔樓飯店在行李的最底層塞道歉信，未經許可翻了他的行李，且沒有正式的關防或署名，因此他憤怒的寫投訴信。對此，飯店做出回應，表示正在「猛烈反省中」。

外籍看護躺阿嬤床上…翻開被子「生出孩子」 雇主無奈：要幫她坐月子

家中有行動不便、需要照料的長輩，許多人會選擇找移工來當看護。不過近日有民眾公開監視器畫面，可以看到外籍看護躺在「被照顧者」阿嬤的床上，過沒多久竟生下一個小孩，讓雇主完全不知道該如何是好。貼文曝光後，也引起熱烈回應。

雷神的警告？逛夜市驚見路人「怒髮衝冠」 一票網友嚇壞：快逃

天氣漸漸轉涼，隨著秋天到來，也比較容易出現靜電現象。一名女網友近日在逛夜市時，意外發現路人的髮絲們都豎了起來，PO到網上後，也引起底下網友直呼：「趕快逃！」

與鄰居關係能多好？她當警察面「雨傘開別人家門」 網笑翻：現行犯不抓嗎

鄰居之間難免會需要互相幫忙，因此與鄰居打好關係十分重要。近日有網友發文，表示自己與鄰居的關係超級好，甚至連警察都感到傻眼。

消防員買午餐遭公審 桃園搜救犬隊聲援：那年的「雞腿堡」有洋蔥

10月3日山陀兒颱風來襲，基隆當地災情慘重，有網友卻在臉書發文，指某基隆分隊消防員不到中午12點就在買便當，一次買了15個，要大家評評理，引發許多人不滿反駁「消防員也是人」。對此，桃園搜救犬隊也有感而發，指出2018年花蓮強震，他們救災到深夜，雖然真的餓了，但髒兮兮的搜救服和鞋子，讓他們不敢踏進速食店，沒想到店經理直接熱情款待，甚至說「隨便點，今天我們請客」，讓他們相當感動。

她抱怨知名賣場當客人面倒掉試吃品 網嘆：業者和廠商很無辜

好市多食品區時常推出產品試吃的服務，讓消費者能夠先確保商品合自己胃口再進行購買。近期，有一名女網友發文抱怨，她目睹廠商命令員工當客人的面將食物倒掉，禁止繼續發放試吃，差勁的語氣讓她覺得購物體驗不佳。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。