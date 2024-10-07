外籍看護躺阿嬤床上…翻開被子「生出孩子」 雇主無奈：要幫她坐月子

家中有行動不便、需要照料的長輩，許多人會選擇找移工來當看護。不過近日有民眾公開監視器畫面，可以看到外籍看護躺在「被照顧者」阿嬤的床上，過沒多久竟生下一個小孩，讓雇主完全不知道該如何是好。貼文曝光後，也引起熱烈回應。

原PO在臉書《爆料公社》發文指出，因為怕阿嬤跌倒或發生事故，家裡才會裝上監視器，沒想到意外發現移工躺在阿嬤床上，沒一陣子就聽到嬰兒哭聲，掀開棉被後，直接多了一個小孩，「目前小孩無人照顧，不知道該怎麼處理」。

原PO續指，移工來到家裡五個多月左右，當初來台申請工作時，法規規定不能驗孕再來台灣，但她在當地已經驗過，因此家人也沒有想太多，「現在不但不能換人，還要幫她做月子」。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「請妳來工作又不是來生孩子的」、「雇主真的很倒楣」、「這五個月移工肚子慢慢變大，大家都不知道？都沒人去看阿嬤嗎？」、「仲介應該把人帶去做月子，然後再補人照顧阿嬤一個月，這才是對雙方合理的作法，台灣少子化嚴重，應該檢討是否出生地即可領有我國國籍」、「我們公司的女移工，好幾個都在台灣交男友生小孩，她們辛苦是沒錯，但是她們是有計劃性的生育，台灣的政策要修改了」。