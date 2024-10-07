與鄰居關係能多好？她當警察面「雨傘開別人家門」 網笑翻：現行犯不抓嗎

鄰居之間難免會需要互相幫忙，因此與鄰居打好關係十分重要。近日有網友發文，表示自己與鄰居的關係超級好，甚至連警察都感到傻眼。

原PO在Dcard發文分享，表示自己與鄰居關係很好，而兩家中間只隔了一面140公分高的女兒牆。有一天警察來按鄰居的電鈴，由於久久無人回應，原PO又十分好奇，便去問警察有沒有地方需要幫忙。

警察表示鄰居家兒子的車子擋到別人，要聯繫車主移車。原PO告訴警察，鄰居家兒子不住這，但她可以幫忙進去鄰居家看有沒有人在裡面。由於門有上鎖，警察對於原PO要怎麼進去鄰居家感到十分好奇。

原PO說自己可以開門給警察看，就拿出自己的雨傘，開始嘗試用傘尖把門打開，還向警察解釋兩家都是這樣開門的，「我們有時候忘記帶鑰匙就會這樣，有時候雨傘不好開用跳的比較快」。沒過多久原PO就成功將門打開，並請警察稍等，自己去叫鄰居。警察對此相當無言，只能在最後默默表示「以後出門還是要記得帶鑰匙，這樣開門真的不好」。

原PO的行為和傻眼的警察讓一片網友笑翻，「警察：第一次有人在我面前犯刑法卻不好意思抓她」、「超好笑，警察超無奈」、「警察：剛剛發生什麼？可是這樣是違法…算了，你平常好像也這樣？」、「但他是警察，應該很困擾你算不算現行犯，還是他自己算教唆」。

不過也有人提醒原PO要小心，「你這樣真的不太好，以後他家真不幸遭小偷第一個就是懷疑你」、「以後鄰居家遭小偷第一個想到你」、「不過還是要注意，自己家的親友不要哪天不對勁跑去偷東西，別讓太多人知道囉」。