雷神的警告？逛夜市驚見路人「怒髮衝冠」 一票網友嚇壞：快逃

天氣漸漸轉涼，隨著秋天到來，也比較容易出現靜電現象。一名女網友近日在逛夜市時，意外發現路人的髮絲們都豎了起來，PO到網上後，也引起底下網友直呼：「趕快逃！」

原PO在threads貼出影片，可以看到一群民眾在逛夜市時突然「怒髮衝冠」，大夥兒抬頭你看我、我看你，有人顯得不知所措，也有人覺得畫面逗趣、忍不住笑出來。原PO表示，「全體靜電只有一個可能吧，我先猜，雷神索爾要來了！」她也補充，這個情況只維持了大約一分鐘以內。

貼文曝光兩天左右，已吸引4.7萬人按讚、1.6萬則分享。底下網友紛紛示警：「快跑，大學普物課本有一章節封面就是這個，老師說如果發生這現象要快跑，會被雷擊」、「大型渡劫現場，趕快逃，不然就蹲低、踮腳尖、腳跟併攏、手掌摀耳，養成良好的應對習慣，免得有朝一日被劈了的時候還在拍照」、「看到大家都在笑…我以為大家都知道這種小知識」。

不過也有網友說解釋，「其實這種情況下並沒有太大的危險性，大多數閃電會先打到大樓，而且我們也穿著鞋子不用怕被地板電到，況且蠻多建築都有安置避雷針，台灣也滿少有雷擊打到人的新聞，而且全球一年被雷打死的平均只有3,000人左右，主要是荒郊野外遇到比較危險，但保險起見，遇到這種情況還是稍微避難一下」。

事實上，台電曾指出，頭髮豎起是雷擊前地面和天上的雲感應出異性電，在此區域人的頭髮也是如此，所以頭髮間電荷產生互相排斥的力量，表示即發生正負電荷劇烈中和大規模放電的現象，形成閃電，「怒髮衝冠可說是雷神的最後警告，在美國就曾經發生這樣的案例」。