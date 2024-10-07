消防員買午餐遭公審 桃園搜救犬隊聲援：那年的「雞腿堡」有洋蔥

10月3日山陀兒颱風來襲，基隆當地災情慘重，有網友卻在臉書發文，指某基隆分隊消防員不到中午12點就在買便當，一次買了15個，要大家評評理，引發許多人不滿反駁「消防員也是人」。對此，桃園搜救犬隊也有感而發，指出2018年花蓮強震，他們救災到深夜，雖然真的餓了，但髒兮兮的搜救服和鞋子，讓他們不敢踏進速食店，沒想到店經理直接熱情款待，甚至說「隨便點，今天我們請客」，讓隊員們相當感動。

桃園搜救犬隊昨（6日）在臉書發文表示，2018年2月10日，是他們支援雲門翠堤倒塌任務的第三天，「從凌晨5點進入災區內工作，不知道過了多久，出來看到天空時，已經是11點了！」回程路上，一行人經過知名速食店，大家都餓了，但又擔心身上髒兮兮的，不敢踏進去。

沒想到店經理直接開門迎接：「歡迎光臨！」搜救隊員們則尷尬示意，他們的鞋子不但沾滿泥巴，衣服也變髒了，對方則表示不在意，直接為隊員們開了一道收銀台，誠懇說道：「花蓮歡迎你們」、「隨便點，今天我們請客！」

不僅如此，後來點完餐，隊員們仍想付錢，只見隔壁走道的大哥從皮夾抽出兩千塊，也說自己要請客，但店家還是婉拒了，堅持要請隊員們吃飯，「那餐『勁X雞腿堡』是我到現在都還記得的味道，因為加了洋蔥」。

原PO指出，工作跟吃飯時間重疊的職業一定不只有消防員，各行各業都有，只想跟他們說聲「辛苦了」，儘管這世界破破爛爛，但總會出現縫縫補補的那個人，「後來回到花蓮，再次探訪店家，但沒再遇到經理，不管你在哪裡，想跟你說聲，謝謝你，真的好暖」。

貼文曝光後，網友也紛紛表示，「希望大家都能成為那個縫縫補補的人」、「謝謝你們一直負重載著我們前進」、「給暖心店家經理和那位先生一個讚」、「我這菜鳥在消防執勤救護志工時，警消人員要走出去買午晚餐，有位學長提醒：『記得把制服換掉再出去吧』，我在旁邊愣了一下，後來伴隨他們聊天聲中，一切我懂了」、「醫護人員也是，常常忙一整天，下班才吸了一口珍珠奶茶，就被放大成『護理人員都很閒，有空在哪喝飲料』」。