她抱怨知名賣場當客人面倒掉試吃品 網嘆：業者和廠商很無辜

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聯合新聞網／ 綜合報導
好市多食品區時常推出產品試吃的服務，讓消費者能夠先確保商品合自己胃口再進行購買。圖／聯合報系資料照
好市多食品區時常推出產品試吃的服務，讓消費者能夠先確保商品合自己胃口再進行購買。圖／聯合報系資料照

好市多食品區時常推出產品試吃的服務，讓消費者能夠先確保商品合自己胃口再進行購買。近期，有一名女網友發文抱怨，她目睹廠商命令員工當客人的面將食物倒掉，禁止繼續發放試吃，差勁的語氣讓她覺得購物體驗不佳。

一名女網友在Dcard上以「好市多就是這樣對待客人的？」為題發文，表示自己到賣場購物時排隊想試喝產品，快輪到她時架上產品卻剛好售完，而服務人員依舊持續發放試喝，一名看似是廠商的小姐立馬上前要求服務人員將剩餘產品倒掉，並驅趕原先排隊的客人，差勁的態度讓原PO氣得抱怨：「當著客人的面說要倒掉，給人家的感覺就很差」。

貼文曝光後引發熱議，部分網友認為這樣的操作令人觀感不佳，「什麼邏輯…倒掉好浪費」、「當著客人的面說得很大聲，超沒禮貌的，感覺就好像我們只是為了試吃沒有要買」、「浪費食物會遭到天譴」、「好市多的試吃員真的態度都很差」。

也有知情人士透露，試吃人員多為行銷公司所雇用，若是產品已經售完卻繼續發放試用品，不僅對於促銷沒幫助，也可能會有「耍人」的不良觀感；另外，有些賣場的倉存空間會放兩三箱，試吃人員一帶就是整箱，但品牌方發派試用品的量是固定的，「不成比例」的銷售與試用比例，會導致檔期後半完全沒有試用品可以提供給客人。

這名人士替賣場喊冤，「因此，該名廠商小姐也只是依約執行業務，雖然妳沒有試吃到覺得不爽，但這既不是Costco的問題，也不是行銷公司的問題，更不是品牌方的問題，而是過往廣大貪小便宜促銷人員的歷史共業」。

好市多 服務態度

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