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速食店內用循環杯擦出深色污垢 衛生問題引人擔憂

聯合新聞網／ 綜合報導
店內飲料杯是否藏污納垢，衛生問題引人擔憂。示意圖／ingimage
店內飲料杯是否藏污納垢，衛生問題引人擔憂。示意圖／ingimage

知名連鎖速食店麥當勞自去年（2023）開始，陸陸續續在各家分店推廣內用「循環杯」政策，減少一次性飲料杯的消耗，重複使用塑膠杯以示環保。有一名女網友在Threads上發文，表示自己使用到的循環杯不乾淨，衛生安全令人擔憂。

一名女網友在Threads上發文，表示自己到知名連鎖速食店麥當勞用餐，店內提供的循環飲料杯竟擦出深色污垢，讓她感到非常擔憂，上網發問：「大家會擦杯子嗎？」

畫面曝光後引起共鳴，不少網友分享自己曾經使用的經驗，「想到上次跟朋友內用完，兩個人都有用內用杯，結果都確診了」、「之前我跟我朋友去麥當勞一整天讀書，她用內用杯喝飲料，隔天就感冒超嚴重」、「這杯子每次來，飲料上面都有一層油」、「內用杯有股怪味」。

也有知情人士透露，循環杯皆有清洗過才重複利用，飲料污垢多少難以避免，「直接喝就好，杯子都有用機器洗過」、「就是飲料垢，除非你們去無塵室倒在地上喝，不然就只有比較髒跟比較不髒的問題而已」、「應該說不只是麥當勞杯子，只要是外食，通通當是如此，包含食材，不會洗得很乾淨」。

有網友建議原PO若擔心衛生問題，可以考慮自行攜帶環保杯，不僅安全也更能夠落實環保，「真心建議自備環保杯或環保吸管，我都帶自己的冰霸杯去裝，還能省五元」、「還是自己帶杯子比較好」、「如果要內用我會跟店員拿紙吸管，不然就隨身包包放吸管」、「外面的內用杯我都不敢用，只用自己的環保杯，如果逼不得已要用的話，會用至少兩張酒精巾擦過」。

由 @isabellathatgirll 發佈
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環保杯 食安 麥當勞

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