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醫搭星宇航空「免費被升等商務艙」 內行曝2關鍵：機率比較高

聯合新聞網／ 綜合報導
星宇航空示意圖，與文中報導當事人無關。聯合報系資料照片
星宇航空示意圖，與文中報導當事人無關。聯合報系資料照片

台中童綜合醫院小兒腸胃科醫師胡書瑋表示，日前搭乘星宇航空班機，前往日本東京參加學術研討會，竟意外從豪華經濟艙被升等成商務艙，讓他相當驚喜。對此，有內行人透露，若是一個人搭機，加上穿得比較端莊得體，確實會有很大的機會被升等。

胡書瑋在Threads發文指出，經過兩天的颱風假，自己便出發去日本東京，參加兒童肝膽腸胃科的台日韓聯合學術研討會。胡書瑋指出，台灣有參加研討會的醫師，早在山陀兒颱風登陸前，就提早出發了，因此他這次只好獨自前行。

胡書瑋原本是買星宇航空的豪華經濟艙，結果前往機場櫃台報到時，意外被地勤小姐升等到前排的商務艙位子。胡書瑋回憶，當時地勤詢問他「先生，請問您一個人嗎？」，他當下簡短回應「對啊」，沒想到下一秒地勤就表示「那我幫您升等到前排的商務艙位子可以嗎？因為今天剛好位子比較滿」，讓胡書瑋既開心又感恩。

貼文一出，有網友留言說，「聽說穿得比較端莊很容易被升等」，而胡書瑋也在底下回應，「我待會下午就要去會場了，所以穿得微正式，襯衫+長褲+皮鞋，看來也許有關」。另外，有網友指出，「一個人機率真的比較高，我都帶女兒，還沒被升等過」。

事後，胡書瑋再另發一篇文，告訴粉絲們自己已經順利抵達東京的成田機場，並PO出數張照片，大讚「星宇的餐點真的蠻好吃的」，也意外發現在調酒部分，商務艙的選項有四種，比經濟艙的單選項來得多元。另外，商務艙會提供客人耳罩式耳機，阻絕外界聲音的效果顯著。胡書瑋開心表示，「這次難得人品爆發，下次要搭大概要靠哩程升等了」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

星宇航空

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