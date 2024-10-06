他驚見國小女童駕駛電動代步車載阿嬤 網友擔憂「命都不要了」

道路上常見的「電動代步車」時速最高十公里，雖替年長者減緩外出走路的負擔，卻也暗藏著不少安全疑慮。一名網友在Threads上透露，自己看見年幼孫女騎電動代步車載著阿嬤行駛在道路中，畫面令人怵目驚心。

一名網友在Threads發布了一則影片，只見畫面中能夠看到，一名約莫國小年紀的女童騎著「電動代步車」雙載阿嬤，女童似乎還不太熟悉油門操作，忽快忽慢的前進，且兩人皆未配戴任何安全裝備，就這樣行駛在道路中央，短短20秒畫面令人怵目驚心。

影片曝光後網友紛紛留言感到擔憂，「其實給阿嬤騎乘電動車我覺得已經很危險了，智力視力逐漸退化，現在加上小朋友，真的等七天哦」、「一開始還覺得沒什麼不對勁，到後面蛤？小孩騎？」、「阿嬤不要命，孫子也不要了」、「阿嬤膽子也太大，到時候撞到豪車保證哭死」。

也有人以「移動式神主牌」、「夜市10元碰碰車」幽默暗諷祖孫倆人，「沒事，我也曾是幼稚園坐在阿爸腿上抓方向盤的女人」、「阿嬤～哩金罵～底叨位～～」、「台灣果然人均戰神」。

事實上，台灣法規並沒有限制「電動代步車」不能雙載，且行駛中也不強制駕駛需配戴安全帽。但要注意，電動代步車為行動輔具，使用時須遵守「行人交通規則」，不得任意穿越馬路或穿梭在車道之中，遇到障礙物時也要使用方向燈才得以改道，若是酒後駕車肇事，則必須以公共危險罪論處。