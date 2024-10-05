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消防員還沒12點穿制服買飯...被po照公審 網全氣炸：他們也是人

聯合新聞網／ 綜合報導
消防員示意圖。 圖／ingimage
消防員示意圖。 圖／ingimage

一名網友3日在社群平台抱怨中午還沒12點時，看到消防人員穿制服排隊買便當，言論引來大批網友不滿，許多人不滿反駁「消防員也是人」，也有內行指出消防是隨時待命，並不是固定休息的。

網友在社群平台「匿名公社」貼上照片抱怨，「消防人員可以在還沒12點午休就穿制服出來買便當？還1次買15個，也不先打電話！」文末還附上一個生氣的表情符號。

文章曝光後，不少人不滿原po隨意公審，紛紛留言砲轟，「所以消防員都不能休息？」、「你是哪裡有問題？消防員不是人？還沒12點不能出來買吃的嗎？」、「有需要這樣…買個便當也要公審」、「難怪只敢匿名」、「希望您是反串，不然智商堪憂啊」。

也有網友解釋，「消防的執勤時間是隨時待命的又不是固定休息， 尊重辛苦的職業好嗎」、「警消是24H輪班制」、「你以為火警還是送急診都有時間規定？有時間就趕快吃了，倒楣一點，剛買回去，又要出勤了，回來都不知道多久了」、「消防員吃飯時間不是12點，要公審麻煩先儲備自身知識水準」。

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