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泡菜調理包放家中突自爆 她嚇傻：我房間就是一個大泡菜

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友po出泡菜鋁箔袋在家爆炸的景象，遍地都是的泡菜讓她無奈直呼：「我房間就是一個大泡菜⋯」。示意圖／ingimage
有網友po出泡菜鋁箔袋在家爆炸的景象，遍地都是的泡菜讓她無奈直呼：「我房間就是一個大泡菜⋯」。示意圖／ingimage

韓國泡菜調理包既方便又美味，是不少民眾日常存糧喜愛的選擇。近日，卻有網友po出泡菜鋁箔袋在家爆炸的景象，遍地都是的泡菜讓她無奈直呼：「我房間就是一個大泡菜⋯」。

一名網友在Threads發文，表示自己上課前發現冰箱裡的泡菜發酵鼓起來，拿出來後因為快遲到就先殺去學校，才上三個小時的課回來，鋁箔袋卻早就炸開了，整個房間牆上、床上、地上都是泡菜，遍地都是的泡菜讓她無奈直呼：「我房間就是一個大泡菜⋯」。

景象曝光後吸引不少網友留言，「那也是挺尷尬的，味道要一段時間才能消散」、「突然不想吃泡菜了…」、「如果當時在房間爆炸應該會嚇屎」、「對不起，我看到牆上掛住一片泡菜，忍不住笑了」、「笑死哈哈哈也炸太遠了吧！」

知情人士透露，調理包之所以會爆炸，是因為泡菜為發酵食品，放冰箱冰鎮只是減緩它的發酵速度，離開冰箱後因溫度上升，過程中產生許多二氧化碳加速發酵反應，因此膨脹炸開。所以若看到包裝鼓起來只要把氣放掉就好，這種發酵製品保存條件不夠就會持續發酵膨脹，成為韓國人口中的「酸泡菜」，可以炒著吃或煮湯，風味更佳。

也有網友幽默回覆原PO，「被泡菜炸彈炸翻很像什麼搞笑漫畫會出現的劇情」、「妳的房間充滿了新奇（南韓將韓國泡菜Kimchi的中文正式譯名定為辛奇）」、「原來韓國不只三星會爆炸！」、「泡菜：我忍不住了（嘔）」。

由 @isabellathatgirll 發佈
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