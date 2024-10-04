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偷吃泡麵也被稱讚！她被杯麵底部一行字暖哭：台灣可以跟進嗎

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享半夜突然想吃泡麵，拿了一盒韓國杯麵要打開時，發現底部有一行字，讓懂韓文的她感動大喊「要哭了」。示意圖／Ingimage
一名網友分享半夜突然想吃泡麵，拿了一盒韓國杯麵要打開時，發現底部有一行字，讓懂韓文的她感動大喊「要哭了」。示意圖／Ingimage

泡麵是不少人的宵夜首選，一名網友分享半夜突然想吃泡麵，拿了一盒韓國拉麵要打開時，看到底部竟有一行字，讓懂韓文的她感動大喊「要哭了」。

網友在threads貼出一張韓國泡麵的照片，可以看到泡麵底部有兩行數字和一行韓文字，原PO看到後激動表示「半夜偷吃泡麵看到這個，我要哭了」。貼文一出引發熱議，底下有網友解釋那行韓文字的意思是「*你現在也在發光*」、「你現在依然耀眼，即使吃了泡麵也沒關係的，你還是很漂亮，這個小標語，大概是想起到這個作用吧」，至於2025.02.14則是保存期限。

另有網友發現不同韓國泡麵底部不一樣的句子，包括「吃掉它並擺脫它！」、「我們一起堅強！」。其他網友則紛紛留言，「偷吃泡麵也會被稱讚，台灣泡麵可以也跟進嗎」、「去查發現好多泡麵都有這樣寫，超暖」、「沒想到吃個泡麵不只溫暖胃，連心都一起療癒到了⋯」、「若是在低谷期，看到真的會大爆哭耶」、「早餐店飲料可以跟進嗎」，也有人解釋「2027 B182應該是編號」。

但也有網友滿頭問號，「不會韓文的人：蛤」、「原本以為2025.02.14截止，為什麼要哭？」、「情人節快樂的意思嗎」、「妳現在光芒四射，但只能維持到明年2月14日。應該是暗示明年情人節那天感情會有變化」、「吃多了頭頂就會發光，大概是這意思吧」、「看不懂還以為2025製造、2027到期」、「未來泡麵」。

由 @isabellathatgirll 發佈
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泡麵 韓文

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