不想升級黑鑽卡！她被好市多人員嗆1句氣炸 留言也怒了：太沒禮貌

知名美式賣場好市多不僅商品多樣且優惠，總是吸引不少人光顧消費，甚至還會申辦會員卡來享受回饋。有一名女網友發文表示自己目前的會員卡是金星卡，但日前去好市多卻遇到工作人員不斷地要求她升級到黑鑽卡，甚至講話還嗆聲「不升級就不要來」，讓她聽了氣炸。

原PO在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，以前有升級為黑鑽卡，但因為覺得不划算，所以就退回到金星卡。日前她到好市多買東西，結帳時服務人員詢問是否有集點，並且開始講解黑鑽卡可以回饋多少，但原PO表示自己以前就有用過，因為覺得不划算才退掉。

這名服務人員不死心，還嗆聲說「妳不升級妳不要來就好啊！不然不划算」，接著鬼打牆似地一直要求原PO升級，甚至很大聲地叫其他員工帶她去櫃檯辦理，但她還是不為所動，「我都從黑鑽卡退回金星卡，我還會傻到升級黑鑽卡嗎？還是只有黑鑽卡才能去好市多？現在好市多的人員講話都如此猖狂嗎？什麼叫不然不要來！金星卡的都是白癡是嗎？」

貼文引起眾人議論，「記住他的名字，去投訴單寫上去」、「我會當場洗臉他，洗到爆」、「也太沒有禮貌了」、「投訴他講話那麼不客氣，也不需要留面子給他」、「好扯，為了業績不擇手段」、「又沒有買那麼多，只是在多繳年費而已」、「重點是最近幾個月都沒有黑鑽卡優惠啊」、「應該取消黑鑽卡這項」。

也有不少網友有同樣經驗，「他們最近用話術洗黑鑽卡真的越來越嚴重！我家人們也遇到了，這種感覺真的很差！大家一起去Google評論回饋給他好了」、「很會話術，一直推銷，煩死了」、「每次上好市多結帳總是被強迫聽推銷，都說我辦過不好用退過黑卡了，還一直重複糾纏辦」、「好市多的結帳員是不是有業績壓力？每次去買必問要不要辦黑卡，黑卡各種好處叭叭叭叭的一大堆」。

據好市多官網解釋，好市多黑鑽卡是會員支付較高的會員費成為好市多黑鑽卡會員，主卡及其家庭卡除了部分消費外，其餘皆可獲得2%消費回饋金。黑鑽卡在申請資格上分為金星與商業兩種，年費均為3,000元，如果已經是正式有效的商業/金星主卡會員，可再額外支付升等費用成為黑鑽卡會員。