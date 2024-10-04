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跟團旅行卻遭導遊無情放生 網怒：全怪平台這操作

聯合新聞網／ 綜合報導
有民眾爆料，自己購買網路平台的行程卻遭到導遊無故放鳥，讓他感到非常傻眼，上網尋求幫助。示意圖／ingimage
有民眾爆料，自己購買網路平台的行程卻遭到導遊無故放鳥，讓他感到非常傻眼，上網尋求幫助。示意圖／ingimage

旅行社時常會推出各種新奇有趣的行程，供消費者選擇有興趣的活動。近期，隨著科技數位化，在網路平台就能夠挑選並購買行程，不必再特地花時間親赴旅行社。但有民眾爆料，自己購買網路平台的行程卻遭到導遊無故放鳥，讓他感到非常傻眼，上網尋求幫助。

一名網友在臉書社團「爆料公社」中發文，表示自己透過某網路平台購買日本東京富士山的一日行程，原訂早上7點45分集合8點出發，他們特地提早到達集合點，卻發現導遊並不在現場，經過公司其他導遊協助才得知該名導遊已經先離開了。

而聯繫上該名導遊後，換來的說法卻是：「因為有很多人不要去（不參與行程），他先到下一個集合點走了！」原PO一家就這樣遭到放生，事後他們也向平台投訴，而客服要求他們先將當日的行程留下好評，再改訂隔日的行程，並表示：「需得到這兩天的好評才得以退款」，讓原PO感到很傻眼：「給評價不就等於代表默認訂單完成了？沒有先退款給我們又叫我們再買明天的？這樣合理嗎？」

貼文曝光後引起網友討論，許多網友認為導遊誇張的行徑只是個案，「我上次參加該平台一日遊，中國導遊人很好，非常有熱忱，還一個一個的講解地圖和景點」、「買過該平台的沖繩美麗海一日遊，一路上都會跟我們分享沖繩小知識，有團員臨時想拉肚子，她也想辦法請司機停休息站，雖然行程頗趕，但還是該看的都看了」。

也有網友認為平台的「好評操作」只會誤導其他消費者，「不姑息，景點可以不去，但給好評就是讓爛導遊繼續殘害後面的人」、「參加合掌村一日遊，行前該平台軟體內完全沒聯絡，放鴿子後完全不能在中途參加，認賠一萬多」、「一日團都有機會被放生，考慮過再參加」、「該平台是低價平台這是正常的，一分錢一分貨」。

出國旅遊 導遊 旅行團 跟團

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