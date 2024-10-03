好好先生人設崩壞！摩鐵員工曝最夯「偷情時段」 爆出網紅嫖妓八卦

一名網友昨(2)日在Threads上發文，有在汽車旅館（摩鐵）上班的朋友向他透露，汽車旅館最容易客滿的時段並非中午和晚上，而是在一大早，理由是騙另一半去上班，但早上就前往汽車旅館偷情，讓他因此驚呼連連：「原來偷情的那麼多？」

對此，網友們紛紛附和「女的載小朋友去幼稚園再跟老公說去市場買菜，這藉口這時間點老公都不會懷疑」、「反而颱風天生意最不好，因為停班停課沒有理由出門」、「退房剛好上班去」。

但有網友懷疑，表示自己常在內湖汽車旅館前經過，到了中午總是一車車地滑進汽車旅館的停車場內，也有人認為其實下午也滿多人的；更有人說，從傍晚5點至晚間10點上門的幾乎都是偷情的人，「退房回家謊報加班或路上塞車」。

另有自稱前摩鐵員工的網友爆料，指出某位網紅每回總是叫上不同的小姐嫖妓，小姐都長得很好看，只是這位網紅並非如電視螢幕上那樣的好好先生人設，「什麼善良大方都裝的，只有有錢是真的」。他並稱該名經常嫖妓的網紅對員工們的態度不佳，對櫃檯人員的臉極臭，從未給過小費，還會因動作慢而發脾氣，「真的很討厭這樣在螢幕上假惺惺的人類」。

也有摩鐵員工表示，曾看過一對男方陪女方南下考試的情侶，在依依不捨送走女方赴考場後，隨即叫來小姐，讓櫃檯同事一度以為小姐報錯房號，在確認無誤後，「我跟同事都安靜了，到了下午，男子依舊深情款款接回女友，表現出一副我只愛你的模樣」。還有員工曾經見到兩對帶孩子的夫妻友人一同入住，隔天一早，A夫妻的先生竟跟櫃檯另要一間房，15分鐘後竟看見B夫妻的太太走進同間房的尷尬情景。

就職業別而言，汽車旅館員工則表示「偷情最大宗就是當業務的」，因為時間最自由，還有人說，遇過前老闆叫小姐卻開媽媽的車掩人耳目的情形。