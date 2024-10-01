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火鍋隱藏吃法？點「可樂+生蛋」口感驚人 網友1回應突破盲點
這種火鍋隱藏吃法你遇過嗎？一名網友分享，自己在火鍋店打工，曾遇過一次奇怪的點餐，客人點了一份牛肉，和一杯「要加生雞蛋的可樂」，讓她相當傻眼。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在社群平台「Threads」表示，自己在火鍋店打工遇到奇怪的點餐經驗，客人除了點一份牛肉外，還要求要一杯「加生雞蛋的可樂」，讓她頓時傻在原地。後來等客人走後，請店長實測這杯「蛋可樂」，得到「一開始差點吐出來，但後面回韻是一種奇妙的口感」的評價。
貼文一出後，多數網友都看傻，紛紛表示「我聽過生雞蛋+沙士是可以退火（我家從小這樣我也不知道真假），第一次聽到可樂+雞蛋的，那個味道真的能喝嗎？」、「請那位客人搭火箭離開地球謝謝」、「這什麼邪教？」、「那個喝完不會拉死嗎？」、「這會不會是壽喜鍋的最新吃法？」。
不過，也有部分網友認為，應該是拿來沾肉而非直接喝，紛紛回應「那是要用來醃火鍋肉片的吧？」、「蛋加可樂不是用來喝的，是用來沾牛肉，下去煮」、「有沒有個可能是當涮肉前的調味？」、「以前是直接把生雞蛋打在牛肉上欸」。
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